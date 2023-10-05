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Военная операция на Украине ,  
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Президент Словакии выступила против помощи Киеву после выборов

Президент Словакии призвала отложить помощь Киеву после выборов в парламент
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-премьер Словакии Роберт Фицо, чья партия победила на выборах, обещал, что «не передаст Украине ни одного снаряда». Президент Зузана Чапутова призывает подождать с отправкой военной помощи и «проявить уважение к избирателям»
Зузана Чапутова
Зузана Чапутова (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым отложить выделение военной помощи Украине после прошедших в стране парламентских выборов, передает Dennik M.

На выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД), который ранее выступал резко против поставок военной помощи Киеву, «поскольку она ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения». Фицо обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда», напоминает Dennik M.

Как пишет издание, словацкое Минобороны рассматривало возможность отправки Украине пакета помощи, который был утвержден еще при правительстве Людовита Одора. Однако Чапутова выступила против, заявив, что такое решение будет означать «неуважение к избирателям». Она призвала дождаться формирования новой правящей коалиции. Чапутова ранее дала Фицо две недели на формирование кабмина.

Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил, что необходимо «уважать результаты демократических выборов».

Во время парламентских выборов 30 сентября партия Фицо набрала 23,58% голосов. На втором месте оказалась «Прогрессивная Словакия» (16,37%), на третьем — «Голос» (почти 15%), которой руководит еще один бывший словацкий премьер — Питер Пеллегрини.

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах. Политик, которого The Washington Post называла «пророссийским популистом», заявил после выборов, что Словакия испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет поддерживать Киев в военном отношении. Он пообещал гуманитарную помощь Украине и помощь в восстановлении страны.

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Российская сторона критикует поставки западного вооружения на Украину, а при обсуждении отправки дальнобойного оружия предупреждала, что считает этот вопрос красной линией. Президент Владимир Путин говорил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше России будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Словакия военная помощь Украина Роберт Фицо
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