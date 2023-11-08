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Война санкций ,  
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Минторг США ввел санкции против десяти лиц и компаний из-за России

Минторг США ввел санкции против десяти лиц и компаний за экспорт в Россию
Сюжет
Война санкций
Семь лиц и три компании обвинили в участии в схеме поставок в Россию электронных компонентов двойного назначения на $7 млн. Трое из попавших под санкции арестованы. Москва считает антироссийские ограничения незаконными
Нью-Йорк
Нью-Йорк (Фото: Rüdiger Wölk / IMAGO / Global Look Press)

США ввели санкции против семи лиц и трех компаний, которые, как утверждается, были причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию, говорится в документе бюро по вопросам промышленности и безопасности американского Минторга.

Под ограничения попали:

  • Николай Гольцев,
  • Салимджон Насриддинов,
  • Кристина Пузырева,
  • Олег Зенченко,
  • Екатерина Ветошкина,
  • Павел Черников,
  • Владимир Бочкарев,
  • SH Brothers,
  • SN Electronics (эти две компании были зарегистрированы в США),
  • Suntronic.

«Эти десять субъектов, как утверждается, являются частью сложной глобальной схемы закупок, которая незаконно находила и приобретала электронику двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая аффилированные с российской армией компании», — сказано в документе.

Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Гольцев, Насриддинов и Пузырева были арестованы 31 октября.

В обвинительном заключении говорится, что SH Brothers совершила закупки на $7 млн. Гольцев и Насриддинов проводили операции через нее и SN Electronics, они осуществляли их по заданию Бочкарева, Черникова, Ветошкиной и Зенченко. Они легализововывали приобретенные электронные компоненты и через корпорации-посредники (среди них была Suntronic) из Турции, Китая, Индии и ОАЭ отправляли их в Россию. Пузырева отвечала за финансовые операции в схеме.

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Минюст США ранее сообщал об аресте четырех человек, участвовавших в схеме. Согласно данным Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка, Гольцев и Пузырева — граждане Канады из Монреаля, а Нисриддинов, имеющий российское и таджикистанское гражданство, из Бруклина.

В обвинительном заключении также были названы Никита Архипов и Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и Николай Григорьев из Бруклина. Горигорьев также был арестован.

Россия считает санкции незаконными. Как утверждал президент Владимир Путин, они были направлены на то, чтобы «смять российскую экономику», но сделать это не вышло. В сентябре этого года глава государства сказал, что восстановление экономики после «санкционного натиска» в целом завершилось.

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