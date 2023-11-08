Кирби допустил изменение размещения сил в Европе после приостановки ДОВСЕ

Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября, после этого свое участие решил приостановить Североатлантический альянс, в частности, США. Кирби признал, что эти действия могут повлечь за собой изменение расстановки сил в Европе

Джон Кирби (Фото: Leah Millis)

США могут изменить расстановку сил в Европе в связи с приостановкой участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Его транслировал C-SPAN.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что мы можем выполнить наши обязательства по пятой статье [Североатлантического договора] перед нашими союзниками по НАТО, а это может потребовать изменения расстановки сил. Но я не готов говорить об этом сегодня», — сказал он.

7 ноября Североатлантический альянс объявил, что приостановит свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Россией. Решение о приостановке участия поддержали все союзники. Кирби заявил, что Россия, выйдя из соглашения, не оставила другим сторонам «иного выбора, кроме как прекратить» соблюдать договоренности.

США приостановят выполнение условий договора с 7 декабря.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. Первоначальными участниками стали шесть государств Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР, и 16 членов НАТО. Договор разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил. В документе изначально говорилось о следующих количественных лимитах в пределах района применения ДОВСЕ: не более 40 тыс. боевых танков,

не более 60 тыс. бронированных машин,

не более 40 тыс. артиллерийских единиц,

не более 13,6 тыс. боевых самолетов

не более 4 тыс. ударных вертолетов. После развала ОВД договор решили адаптировать для отдельных стран, для России предлагались такие квоты: 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артсистем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. Однако в конце концов договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае этого года. В ночь на 7 ноября страна завершила выход из соглашения.

МИД России, объявляя об окончательном выходе Москвы из ДОВСЕ, заявил, что даже его формальное сохранение стало неприемлемым с точки зрения интересов безопасности России с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции». История ДОВСЕ показала «недоговороспособность» государств — членов НАТО и «стран-клиентов» блока, добавили в МИДе.