Правительство разрешило использовать маткапитал для оплаты репетиторов

Раньше выплаты можно было тратить на детсады и школы, зарегистрированные как юрлица. Теперь правительство разрешило платить средствами из маткапитала и за образовательные услуги, предоставляемые ИП

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство расширило возможности использования материнского капитала. Теперь с помощью этих средств можно будет оплачивать образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели — частные детские сады, школы и репетиторы (при условии, что у них есть государственная лицензия на образовательную деятельность).

Президент Владимир Путин подписал закон о соответствующем праве родителей в августе. До этого маткапитал можно было использовать только в том случае, если детские сады и школы были зарегистрированы как юрлица.

Чтобы оплатить обучение из средств маткапитала, родители должны предоставить в Пенсионный фонд заявление и договор с ИП с расчетом стоимости услуг. Это можно сделать в МФЦ, в отделении Пенсионного фонда или на его сайте, а также через «Госуслуги».

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тыс. руб., на второго — 779 тыс. руб. Если родители уже получили маткапитал на первого ребенка, то на второго им выплатят 189,5 тыс. руб. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса или долга по ипотеке, образование детей и формирование накопительной пенсии матери.