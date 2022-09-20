Глава АвтоВАЗа предложил разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Глава АвтоВАЗа предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку первого автомобиля отечественного производства. Ранее с аналогичной инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обращался депутат

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Средства материнского капитала нужно разрешить тратить на покупку российских автомобилей, считает глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Об этом он заявил во время совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, передает ТАСС.

На площадке Совфеда следует обсудить «вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же высоколокализованного, отечественного», считает Соколов. Соответствующее использование маткапитала, по его словам, будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту машин.

Кроме того, по мнению Соколова, следует обсудить законодательную норму, которая бы обязала таксопарки иметь определенное количество российских автомобилей.

«Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси; это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства», — сказал Соколов.

В мае с инициативой разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля выступила зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова. Она направила соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В документе Лантратова указывает, что машину можно использовать для совместного отдыха, поездок в больницу или школу, а также для туризма. В своем обращении депутат ссылается на поступившие просьбы родителей, в том числе многодетных. «Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость», — пишет она.

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Тратить маткапитал семьи могли бы по программе льготного кредитования «Семейный автомобиль», которая действует до конца 2023 года, указывала депутат. По условиям программы, семьи с детьми могут получить скидку 10% при покупке автомобиля отечественного производства (25% для жителей Дальнего Востока). Максимальная стоимость машины, на которую можно взять кредит, — 1,5 млн руб.

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей. Она действует с 2007 и до конца 2026 года, цель — повысить рождаемость в стране. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили: с 1 января 2020 года сертификат на маткапитал можно получить на первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с этой даты.

Сумма материнского капитала при рождении первенца составляет в текущем году 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого, и 168,6 тыс. руб., если получала.

На материнский капитал могут рассчитывать и отцы — единственные усыновители первого, второго или третьего ребенка. Они могут также получить капитал вместо матери, если та умерла или была лишена родительских прав.

Потратить средства маткапитала можно только на определенные цели, которые определены в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» — в частности, образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), соцадаптация детей-инвалидов, — либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы. Кроме того, одно из самых популярных употреблений маткапитала — улучшение жилищных условий: строительство и покупка дома, квартиры и выплата ипотеки. По данным Минтруда, на эти цели тратили средства больше половины участников программы.

Маткапитал также можно использовать и при участии в льготных программах — дальневосточной, сельской, семейной, военной ипотеках.