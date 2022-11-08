Дума одобрила проект о ветеранских льготах для добровольцев

После принятия этого законопроекта добровольцы получат статус ветеранов боевых действий. Те из них, кто остался инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в СВО, получат статус инвалидов боевых действий

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Законопроект внесла группа почти из 300 сенаторов и депутатов, поправки будут внесены в закон «О ветеранах». Среди авторов инициативы значатся спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В списке есть представители всех парламентских фракций.



Депутаты предложили «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции». Добровольцам, которые получат ранение или увечье, предлагают присвоить статус инвалида боевых действий.

Действие закона будет распространяться на «все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».



Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит «распространить на <...> [добровольцев] соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».



С начала российской спецоперации на Украине в закон «О ветеранах» неоднократно вносили поправки, дающие статус ветерана новым категориям лиц.

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