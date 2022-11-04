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В Думе предложили дать добровольцам статус ветерана боевых действий

В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Получившим ранение или увечье добровольцам предлагают дать статус инвалида боевых действий. Оба статуса дают право на получение налоговых, транспортных и жилищных и земельных льгот, а также право оплачивать ЖКУ на особых условиях
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Группа почти из 300 сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий распространение статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.

Поправки предлагают внести в закон «О ветеранах». Среди авторов инициативы значатся спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В списке есть представители от всех парламентских фракций.

Парламентарии предлагают «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции».

Добровольцам, которые получат ранение или увечье, предлагают присвоить статус инвалида боевых действий. Действие положений законопроекта предлагают распространить на «все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит «распространить на <...> [добровольцев] соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

С начала российской спецоперации на Украине в закон «О ветеранах» неоднократно вносили поправки, дающие статус ветерана новым категориям лиц. В частности, его получили пограничники, участники спецоперации из числа гражданского персонала Вооруженных сил (специалисты ремонтных бригад, врачи и т.д.). В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана участникам спецоперации на Украине, однако он касался действующих военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур и не распространялся на добровольцев.

Статус ветерана боевых действий дает участникам спецоперации право на получение разнообразных мер социальной поддержки, в том числе налоговых, транспортных и жилищных и земельных льгот, а также права оплаты коммунальных услуг на особых условиях. Привилегии распространяются и на инвалидов боевых действий.

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Теги
Татьяна Зыкина
Госдума законопроект ветераны добровольцы
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