Bloomberg сообщил о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС

Объем перевозок нефти из России по морю вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Это связано со скорым введением частичного эмбарго ЕС на экспорт российской нефти, отмечает Bloomberg

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Экспорт российской нефти морским путем взлетел до максимальных за последние пять месяцев значений. Это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны ЕС, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, объем грузоперевозок вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня.

Наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске, указывает Bloomberg. Отмечается, что путь из Мурманска до пунктов назначения в Азии дольше, чем из терминалов в Балтийском или Черном морях.

Кроме этого, суда, перевозящие российскую нефть, становятся «более осторожными» в отношении своего пункта назначения — они покидают российские порты, не раскрывая пункт назначения, пишет агентство.

В мае Евросоюз согласовал запрет на морские поставки российской нефти, который должен вступить в силу 5 декабря. Он коснется сырья в чистом виде и смесей — так называемых блендов. Если в партии будет смешана российская и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет. В то же время эмбарго не затронуло экспорт сырья по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.

С этого же времени Евросоюз и страны G7 запретят банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера превышает установленный лимит.

Изначально обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.

В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше $60. Предполагается, что окончательное решение по «потолку цен» примут к 5 декабря.

Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, где власти будут принимать политические решения, которые противоречат условиям контрактов на поставку нефти или газа.