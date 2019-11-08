МИД не увидел отклика Вашингтона на предложение Путина о бизнес-совете

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Вашингтоне не предоставили конкретный ответ на предложения Москвы создать деловой совет. Он также призвал стороны развивать диалог в экспертных направлениях

Сергей Рябков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Россия заинтересована в развитии бизнес-диалога с США, однако в Вашингтоне пока не продемонстрировали реакцию на предложения Москвы в этом направлении. Об этом 8 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению. «Мы выступаем в пользу формирования российско-американского делового совета. Определенные предложения коллегам в Вашингтоне по составу его участников, по координаторам были переданы. Мы не видим, к сожалению, должного отклика. Под [словом] «должный» я понимаю в том числе [наличие] быстрого, конкретного отклика. Продолжаем над этим работать», — сказал замминистра в ответ на вопрос РБК.

По словам Рябкова, Россия заинтересована в диалоге с США в любых направлениях, в том числе экспертном. В качестве примера он назвал проходящую в Нью-Йорке сессию Американо-российского делового совета. «Мы участвуем в работе этого форума в том числе и по официальной линии, не только в формате представленности там наших бизнес-кругов», — отметил чиновник.

«В условиях, когда диалог между Москвой и Вашингтоном по своей интенсивности, многоплановости и насыщенности в нынешнем состоянии, по сути дела, стремится к нулю, если не брать контакты на уровне лидеров, а говорить о том, в каком объеме взаимодействуют эксперты, специалисты, дипломаты, диалог нужно развивать, где только это возможно», — заявил Рябков.

Идея создать бизнес-совет России и США была предложена Владимиром Путиным по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки. «Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию», — отметил российский президент.

Подробнее возможность создания делового совета Путин и Трамп обсуждали на встрече в июне, сообщил Рябков. Тогда же он отметил, что бывало, причем не один раз, когда госаппарат в США по сути дела тормозил договоренности, достигнутые на высшем уровне.