СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

В 2018 году Владимир Путин предложил создать группу «капитанов бизнеса» для развития торговли и инвестиций между США и Россией. По данным «Коммерсанта», ответственных за ее работу с двух сторон назначили только сейчас

Александр Шохин (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стороны будут представлять глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и руководитель Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. Они не ответили на запросы газеты.

По данным издания, первая встреча Шохина и Рассела может пройти в июне следующего года в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ, куда, как отмечает «Коммерсантъ», приедет большая американская делегация.

Газета отмечает, что группа могла начать работу еще в этом году, например, 21 октября этого года на полях 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России. Однако этого не произошло, поскольку, как пояснил один из собеседников газеты, у США на тот момент не было посла в Москве. Предыдущий дипломат, Джон Хансман подал в отставку и уехал из страны, а назначенный на эту должность Джон Салливан еще не приехал.

Российская сторона, как пишет газета, была готова «оперативно приступить» к реализации идеи после того, как ее озвучил Путин, но от Вашингтона не поступало «четких сигналов» по этому поводу, говорят собеседники газеты. Как уточняет издание, крупные американские бизнесмены не хотели «привлекать дополнительно внимание к своей работе на «токсичном» российском направлении» и считали, что для упрочнения бизнес-отношений между странами хватает уже существующих организаций.

Среди них, например, Российско-американский бизнес-диалог, созданный в 2008 году на основе соглашения между РСПП и Торговой палатой США. И, как сообщил газете член правления РСПП Игорь Юргенс, «для постоянной методической и плодотворной работы с американской стороной сейчас оснований нет». По его мнению, такому положению дел способствуют санкции, а также небольшой товарооборот между странами. «Подготовительные работы по группе высокого уровня могут вестись, но о конкретике пока говорить рано», — заключил Юргенс.