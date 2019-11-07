СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Стороны будут представлять глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и руководитель Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. Они не ответили на запросы газеты.
По данным издания, первая встреча Шохина и Рассела может пройти в июне следующего года в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ, куда, как отмечает «Коммерсантъ», приедет большая американская делегация.
Газета отмечает, что группа могла начать работу еще в этом году, например, 21 октября этого года на полях 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России. Однако этого не произошло, поскольку, как пояснил один из собеседников газеты, у США на тот момент не было посла в Москве. Предыдущий дипломат, Джон Хансман подал в отставку и уехал из страны, а назначенный на эту должность Джон Салливан еще не приехал.
Путин предложил создать группу в июле прошлого года после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счет», — говорил тогда российский президент.
По словам Путина, группа содействовала бы развитию торговли и инвестиций между двумя странами, а интерес к сотрудничеству проявляют в деловых кругах как России, так и США. Президент добавлял, что в прошлом году на ПМЭФ приехали 500 представителей бизнеса США.