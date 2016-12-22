Россия и США определились с главами группы «новой философии»

Сопредседателями группы экспертов России и США, о создании которой договорились Владимир Путин и Дональд Трамп, могут стать академик Александр Дынкин и управляющий директор Kissinger Associates Том Грэм, рассказали источники РБК

Александр Дынкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Впервые о плане создать экспертный совет России и США было заявлено на пресс-конференции президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. По утверждению Путина, совет займется «поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию». Позднее, 25 июля, планы по созданию экспертной группы на слушаниях в сенате подтвердил глава Госдепартамента Майк Помпео.

России и США необходимо подумать над новой философией выстраивания отношений, объяснял Путин в Хельсинки. По словам российского президента, в группу должны войти влиятельные российские и американские политологи, ученые, бывшие дипломаты и военные​.

Российскую команду экспертов в совете может возглавить академик и президент ИМЭМО РАН имени Е.В. Примакова, бывший помощник по экономике председателя правительства России (1998–1999) Александр Дынкин, на сегодняшний день эта кандидатура рассматривается в качестве основной, рассказали РБК два собеседника, близких к МИДу. О возможности утверждения Дынкина знает собеседник РБК в экспертном сообществе.

Лидером американской команды, скорее всего, станет Томас Грэм, отметил близкий к Кремлю собеседник. О том, что с американской стороны именно Грэм может стать сопредседателем группы, слышал другой источник РБК, знакомый с подбором кандидатов. Грэм был старшим директором по России в администрации Джорджа Буша-младшего, сейчас он занимается научной деятельностью в Йельском университете и является управляющим директором консалтинга по геополитическим вопросам Kissinger Associates Inc, основанной в 1982 году экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. На запрос РБК Грэм не ответил.

Том Грэм (Фото: YaleUniversity / YouTube)

Александр Дынкин отказался комментировать свое участие в работе экспертного совета. Отвечая на вопрос о целесообразности создания совета,​ он сказал, что экспертные встречи на личном уровне кажутся ему более выгодной формой диалога, чем «общение посредством реплик через СМИ и социальные сети».

По словам источника РБК, участниками группы должны стать не просто политологи, а люди с опытом принятия решений. «Идея в том, чтобы в совет вошли люди с опытом госуправления в прошлом, такие как, например, бывший глава МИДа Игорь Иванов. Они должны представлять еще что-то, кроме самих себя», — говорит собеседник РБК. У участников совета должна быть возможность передать результаты обсуждения дальше, к людям, принимающим решения, только так работа может быть результативной, говорил РБК ранее другой собеседник, близкий к российскому дипведомству. Он также упоминал Иванова и Грэма как потенциальных участников группы. Иванов, возглавляющий Российский совет по международным делам, от комментариев отказался.

Когда именно группа приступит к работе, пока неясно: вероятнее всего, это произойдет после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, говорит источник РБК, близкий к МИДу, замечая, что «после них тема России станет менее политически заряженной».

Экспертный дуэт

Дынкин и Грэм — квалифицированные, опытные и способные решать ответственные задачи, сказал РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов. С ним согласна руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктория Журавлева, подчеркнув, «что в российской экспертной среде есть много высококвалифицированных специалистов, готовых вести дискуссии в конструктивном ключе и не подверженных антиамериканизму». Говоря о кандидатуре Грэма, она добавила: «В нынешних условиях он представляется единственным человеком, при котором комиссия может работать и приносить результаты. Грэм — уникальный специалист, который, понимая Россию и специфику ее отношений с США, не подвержен антироссийским настроениям и очень трезво смотрит на сложившуюся ситуацию».

Совет по улучшению двусторонних связей — не первый совместный проект, в котором могут принять участие Дынкин и Грэм. В конце лета 2014 года 13 экспертов высокого уровня (семь от России и шесть от США) встречались на финском острове Бойсто для разработки «дорожной карты» по разрешению конфликта на востоке Украины. Тогда работа «группы Бойсто» подверглась критике некоторых аналитиков из-за отсутствия в ее составе представителей Украины. Однако впоследствии некоторые из идей группы выносились на обсуждение на высшем уровне. В частности, предложение ввести в Донбасс миротворческие силы. «Предложения группы появлялись в официальных документах, но, к сожалению, за минувшие четыре года в Донбассе и Луганске так и не было достигнуто мира», — сказал Арбатов, который на пару с Дынкиным являлся сопредседателем «группы Бойсто» с российской стороны. Лидерами американской команды в Финляндии выступали Грэм и Эндрю Вайс — бывший сотрудник Госдепартамента и Белого дома при администрации Билла Клинтона, а ныне вице-президент Фонда Карнеги. На вопрос о том, получил ли Арбатов приглашение войти в новую группу по улучшению российско-американских отношений, академик ответил отрицательно. Вайс на запрос РБК не ответил.

Разрушить стену

Главная проблема, с которой сталкиваются эксперты по российско-американским отношениям, — отсутствие доступа к политическим элитам, констатировала Журавлева. «И у нас, российских специалистов, и у наших американских коллег есть идеи, как выйти из кризиса, но мы не можем донести это понимание до руководств наших стран, между нами стена», — посетовала она.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки. 16 июля 2018 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В этом контексте, рассуждает Журавлева, создание комиссии станет свидетельством осознания политиками необходимости как улучшения двустороннего диалога, так и привлечения к этому процессу экспертов. «Совет может стать важным каналом коммуникации, посредством которого власти обеих стран получат доступ к взвешенной, аргументированной информации от экспертов», — отмечает аналитик. В перспективе налаживание такого канала в обеих странах поможет «если не устранить все негативные моменты в отношениях, то постепенно менять их модель и способствовать преодолению негативного фона», говорит Журавлева. По ее мнению, заработать экспертный совет сможет не ранее промежуточных выборов. «В преддверии ноябрьских выборов в конгресс обстановка вокруг России в США слишком накалена», — пояснила Журавлева.

Без политической воли экспертные дискуссии вряд ли принесут результаты, согласен Арбатов. «Диалог экспертов по российско-американским отношениям никогда не прекращался, но они способны лишь передавать свои рекомендации властям — будут ли эти рекомендации приняты к сведению или нет, от самих экспертов не зависит», — заявил он. И предупредил: говорить о «способности одних специалистов решить проблемы двусторонних отношений было бы легкомысленно».

По мнению руководителя программы Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, есть три темы, которые с большой вероятностью будут подниматься на уровне экспертного совета чаще других: «Это борьба с терроризмом, ядерное нераспространение и, пожалуй, вопрос кризиса в Северной Корее». Больших надежд на работу совета эксперт не возлагает: «На общий вектор отношений он вряд ли повлияет, а будет носить скорее церемониальный характер».

Шаги по улучшению отношений с США созвучны ожиданиям большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были опубликованы 23 июля. По данным исследования ВЦИОМ, 52% респондентов видят необходимость в активизации политических связей с Вашингтоном. ​

Помимо создания экспертного совета Путин и Трамп предложили в Хельсинки создать бизнес-форум в целях развития экономического сотрудничества. Однако 22 июля The Financial Times (FT) писала, что сами российские менеджеры и предприниматели к такой идее отнеслись скептически, указав на отсутствие тем для разговоров, помимо санкций. Источник FT, близкий к крупному российскому бизнесмену, также отметил, что руководители ведущих компаний вряд ли будут заинтересованы представлять Москву на подобных форумах «при нынешнем политическом климате» в Америке.