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Политика ,  
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Замглавы МИДа рассказал о стремлении США «зашантажировать» санкциями

Санкции США продиктованы прежде всего не экономическими или торговыми факторами, а политическими. Об этом в ходе экспертной дискуссии в фонде «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает корреспондент РБК. «Авторы санкционной политики [США] уверовали, что торговля, все экономические контакты могут использоваться как инструмент для достижения геополитических и политических целей», — сказал дипломат.

«В этом смысл этой политики: всех запугать, всех затравить, зашантажировать, зачморить до такой степени, чтобы никто не мог пикнуть, в этом смысл американской санкционной политики», — добавил дипломат.

Он также рассказал, что Россия на правительственном уровне и на общегосударственном не считает допустимым обсуждать с американцами условия отмены санкций. «Стоит начать этим заниматься, как во всех докладах — и закрытых правительственных, и открытых политологических — будет написано, что наконец-то русские дрогнули, и пошли первые признаки того, что санкционная политика США работает. Наоборот, нам надо проявлять максимальную жесткость, неприятие всего этого как абсолютно незаконного, нелегитимного, неприемлемого», — объяснил Рябков.

Вопреки санкциям, заметил он, интерес американских предпринимателей к российскому рынку не снизился. ОБъем товарооборота, как указывал на переговорах с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин, составил около $25 млрд. Дипломат рассказал, что на встрече 28 июня главы двух стран сфокусировались на том, как помочь бизнесу. В частности на встрече стороны «продвинулись в создании двустороннего бизнес-совета». Этот совет будет помогать в том числе с рекомендациям правительствам, уточнил замминистра иностранных дел.

Теги: МИД Росиии, Санкции, Россия - США
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