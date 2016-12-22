МИД назвал число введенных США санкций против России

Вашингтон с 2011 года 62 раза ввел санкции против России, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

«Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые [ограничения] с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Россию невозможно «запугать ультиматумами», при этом выразив обеспокоенность за уровень профессионализма американских политиков.

В США 6 ноября прошли промежуточные выборы: была полностью переизбрана палата представителей и треть членов сената, также состоялись выборы губернаторов ряда штатов. По итогам выборов большинство в нижней палате парламента удержали демократы, в верхней — республиканцы.

По мнению аналитиков BCS Global Markets, контроль демократов над палатой представителей может привести к усилению санкций против России, а также общему давлению на администрацию президента США Дональда Трампа в российском вопросе.