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Выборы в США повысили риск новых санкций против России
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Выборы в США повысили риск новых санкций против России
Экономика, 18:03
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Выборы в США повысили риск новых санкций против России
Переход контроля над палатой представителей США к Демократической партии повышает вероятность усиления санкций против России. Но рубль пока умеренно растет благодаря снятию неопределенности
Фото: Mike Blake / Reuters

Предварительные результаты промежуточных выборов в конгресс США показали, что демократы впервые за восемь лет получат контроль над палатой представителей, тогда как республиканцы укрепят большинство в сенате. Это значит, что президент Дональд Трамп теряет преимущество в виде единого республиканского парламента, которым он пользовался в предыдущие два года. На предстоящие два года конгресс становится «разделенным», что обычно влечет за собой блокировку многих инициатив.

Перераспределение сил в конгрессе «создает угрозу усиления санкций против России», написали аналитики BCS Global Markets в ежедневном обзоре. С этим согласны эксперты, опрошенные РБК. Новый статус-кво, вероятнее всего, означает усиление санкционного давления на Россию, а также общего давления на администрацию Трампа в российском вопросе, говорит бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

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«Демократы очень хотели добавить антироссийских санкций, но палата представителей, находясь под контролем республиканцев, сдерживала этот настрой, — объясняет научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. — Переход палаты представителей под контроль демократов позволит им сильнее продвигать санкционные инициативы, хотя республиканское большинство в сенате будет служить противовесом».

О’Тул напоминает, что «минувшим летом в соответствующих комитетах сената сложились импульсы к новым санкциям, но они не получили должной поддержки в палате представителей, да и [лидер республиканского большинства в сенате Митч] Макконнелл не выступил в пользу этих мер». Но теперь поддержка в палате представителей будет обеспечена, а Макконнелл, возможно, будет вынужден с этим согласиться, считает эксперт. Например, летом группа сенаторов от обеих партий представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Один из пунктов законопроекта — угроза блокировки счетов и активов российских госбанков.

Рубль, который в августе — начале сентября ослабел более чем на 10% на фоне ожидания новых санкций, пока отреагировал на результаты выборов в США умеренно позитивно. В середине дня рубль укрепился к доллару на 0,4%, до 65,86 руб. за доллар. Однако к вечеру курс вернулся к 66 руб. за доллар (рост для рубля лишь на 0,2% по состоянию на 17:00 мск).

«Институциональная перемена — переход палаты представителей под контроль демократов — очень важна тем, что фактически означает конец возможностей для Трампа продвигать новые законодательные инициативы», — рассуждает профессор — лектор Американского университета в Вашингтоне, специализирующийся на политике, Джеймс Куэрк. Теперь демократы, в частности, «могут инициировать множество слушаний, [парламентских] расследований и т.д.», говорит эксперт. Перед тем как продвигать новые санкции, палата представителей может, например, начать заново расследование влияния России на президентские выборы 2016 года, отмечает Куэрк.

Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о результатах выборов как о «громадном успехе». Это может быть преувеличением в типичном для Трампа стиле, но республиканцы действительно укрепили свое большинство в сенате. По данным New York Times (по состоянию на 17:00 мск), республиканцы завоевали два дополнительных места в сенате. «Демократы не смогут сделать ничего продуктивного без сотрудничества со стороны республиканского сената и Белого дома», — указывает Куэрк.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Конгресс США , Дональд Трамп , американские санкции
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