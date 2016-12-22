Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море

Документ предполагает расширение зоны пограничного и таможенного контроля с 12 до 24 морских миль

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает расширение зоны контроля Украины в водах Черного моря, сообщает «Интерфакс Украина». За законопроект проголосовали 238 депутатов.

Документ устанавливает «прилегающую зону» Украины в Черном море. Ее внешняя граница находится на расстоянии 24 морских миль от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды Украины. При этом территориальные воды Украины ограничены 12-мильной зоной от исходных линий (22,2 км).

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море», — пояснила депутат «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз, соавтор документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что создание прилегающей зоны, которую контролируют прибрежные государства, предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. ​Однако эта прилегающая зона «не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции» прибрежных государств, отмечают составители проекта.

«Эта зона является тем участком морского пространства, где прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил (таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных), а также иметь права и обязанности в отношении затонувших археологических и исторических объектов», — говорится в пояснительной записке.

Составители документа также отмечают, что после присоединения Крыма к России «русская оккупационная администрация» ведет незаконную экономическую деятельность в Черном море, а Киев потерял возможность «эффективно контролировать» суда и перевозку грузов в его водах и противостоять ​нарушениям государственной границы Украины «вражеской агентурой и разведывательно-диверсионными группами».

Для того чтобы противостоять этому, документ предлагает наделить Морскую охрану Госпогранслужбы Украины правом останавливать, осматривать, преследовать по горячим следам, задерживать судно и/или членов экипажа за различные нарушения в прилегающей зоне. При этом в случае нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил Украины осматривать судно должны будут специалисты соответствующих органов госвласти.

Если иностранное судно подвергается аресту, Киев обязуется немедленно уведомить государство его флага о своем решении. Согласно проекту закона судно и экипаж освобождают сразу же после привлечения к ответственности и возмещения убытков (если иное не предусмотрено законодательством).​

При этом в Главном научно-экспертном управлении Рады настаивают на доработке законопроекта с учетом того, что конвенция предусматривает право государства осуществлять контроль в прибрежной зоне для предотвращения нарушений в пределах территориального моря Украины (12-мильная зона), а этот закон распространяет такое право и на нарушения, совершенные в пределах прибрежной зоны (24-мильная зона), уточняет «112 Украина».

В 2018 году украинские пограничные службы неоднократно задерживали российские суда в Черном море, самой громкой историей стало задержание крымского судна «Норд», экипаж которого обвинили в нарушении границ Украины. Задержанных моряков «Норда» обменяли на украинских моряков в конце октября. На Украине остался капитан «Норда», на которого заведено уголовное дело.