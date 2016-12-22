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Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море
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Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море
Политика, 17:31
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Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море
Документ предполагает расширение зоны пограничного и таможенного контроля с 12 до 24 морских миль
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает расширение зоны контроля Украины в водах Черного моря, сообщает «Интерфакс Украина». За законопроект проголосовали 238 депутатов.

Документ устанавливает «прилегающую зону» Украины в Черном море. Ее внешняя граница находится на расстоянии 24 морских миль от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды Украины. При этом территориальные воды Украины ограничены 12-мильной зоной от исходных линий (22,2 км).

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море», — пояснила депутат «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз, соавтор документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что создание прилегающей зоны, которую контролируют прибрежные государства, предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. ​Однако эта прилегающая зона «не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции» прибрежных государств, отмечают составители проекта.

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«Эта зона является тем участком морского пространства, где прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил (таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных), а также иметь права и обязанности в отношении затонувших археологических и исторических объектов», — говорится в пояснительной записке.

Составители документа также отмечают, что после присоединения Крыма к России «русская оккупационная администрация» ведет незаконную экономическую деятельность в Черном море, а Киев потерял возможность «эффективно контролировать» суда и перевозку грузов в его водах и противостоять ​нарушениям государственной границы Украины «вражеской агентурой и разведывательно-диверсионными группами».

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Для того чтобы противостоять этому, документ предлагает наделить Морскую охрану Госпогранслужбы Украины правом останавливать, осматривать, преследовать по горячим следам, задерживать судно и/или членов экипажа за различные нарушения в прилегающей зоне. При этом в случае нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил Украины осматривать судно должны будут специалисты соответствующих органов госвласти.

Если иностранное судно подвергается аресту, Киев обязуется немедленно уведомить государство его флага о своем решении. Согласно проекту закона судно и экипаж освобождают сразу же после привлечения к ответственности и возмещения убытков (если иное не предусмотрено законодательством).​

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При этом в Главном научно-экспертном управлении Рады настаивают на доработке законопроекта с учетом того, что конвенция предусматривает право государства осуществлять контроль в прибрежной зоне для предотвращения нарушений в пределах территориального моря Украины (12-мильная зона), а этот закон распространяет такое право и на нарушения, совершенные в пределах прибрежной зоны (24-мильная зона), уточняет «112 Украина».

В 2018 году украинские пограничные службы неоднократно задерживали российские суда в Черном море, самой громкой историей стало задержание крымского судна «Норд», экипаж которого обвинили в нарушении границ Украины. Задержанных моряков «Норда» обменяли на украинских моряков в конце октября. На Украине остался капитан «Норда», на которого заведено уголовное дело.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Верховная рада , законопроект , Черное море
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