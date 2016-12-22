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Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море
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Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море
Общество, 17:49
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Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море

В Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

Отмечается, что двух граждан Украины на маломерном плавсредстве задержали около населенного пункта Весело-Вознесенка. В Таганрогский залив рыбаки вышли из населенного пункта Холодное, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как рассказали «РИА Новости» в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, задержанные занимались ловлей рыбы без разрешения.

«В пяти километрах юго-западнее населенного пункта Весело-Вознесенка пограничники обнаружили двух граждан Украины на лодке типа «Казанка-5 м», у которых отсутствовало разрешение на добычу водных биологических ресурсов», — сообщили в ФСБ.

По данным погрануправления, на борту лодки оказалось 4 тыс. рыб частиковых пород и около ста орудий лова. В отношении рыбаков возбудили административное дело по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Она предусматривает штраф и конфискацию судна и орудий вылова рыбы.

В начале сентября власти Украины сообщили, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯОД 2105» в акватории Черного моря. На нем находилось четыре члена экипажа. Российские правоохранительные органы доставили их на погранзаставу в Севастополе. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по 1. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2. ст. 278 (угон или захват морского или речного судна, совершенный группой лиц).

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками за нарушение порядка пересечения границы. Россия официально выразила протест Украине.

Теги: Украина , рыбаки , задержание
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