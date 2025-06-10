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Военная операция на Украине ,  
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Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор колумбийцу за участие в боях в Курской области на стороне ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область
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Суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, взятого в плен в Курской области, к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. за наемничество (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса) и терроризм (ч. 2 ст. 205), сообщили РБК в СК России. Там уточнили, что осужденного также признали виновным в незаконном пересечении госграницы (ст. 322 Уголовного кодекса), контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 226.1) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222).

Как установило следствие, Пабло Пуэнтес Боорхэс в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и за материальное вознаграждение участвовал в нападении украинских войск на Курскую область.

«Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Боорхэс в составе организованной группы угрожал применением огнестрельного оружия в отношении мирного населения, блокировал территорию Суджанского района Курской области», — сообщили в СКР.

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Российские военные взяли колумбийца в плен во время боев у деревни Александрия в Суджанском районе. По решению суда он был арестован и в ходе предварительного следствия полностью признал вину, отметили в СКР.

Согласно приговору суда, первые пять лет из назначенных 28 Боорхэс проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства у него конфисковали более 230 тыс. руб.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Курская область наемники СКР ВСУ Колумбия
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