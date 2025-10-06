 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины

Semana: колумбийские наемники попросили президента помочь в выезде с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные из Колумбии, находящиеся на Украине и участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, записали обращение к президенту страны Густаво Петро, чтобы он поспособствовал возвращению на родину, сообщает журнал Semana. 

По его данным, группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении, утверждает, что с ними после этого плохо обращались, затем отправили на автобусе в неизвестном направлении под предлогом выезда с Украины и возвращения домой. 

Один из военных, Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что прибыл на Украину три месяца назад, а полтора месяца назад подал заявление о выезде. Несмотря на то, что ему вернули паспорт и одобрили заявление, он до сих пор не может покинуть страну, говорит солдат.

Остен также утверждает, что наемники сталкивались с многочисленными нарушениями и жестоким обращением. Так, с его слов, их заставляют подписывать документы без перевода на испанский язык и не выплачивают обещанное денежное довольствие.

Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан
Политика

«Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но <...> они [украинцы] на самом деле обманули нас и посадили в автобус, и мы не знали, куда едем», — рассказал Остен.

Когда колумбийцы в автобусе уже подъезжали к границе, их задержали украинские военные, и теперь их дальнейшая судьба неизвестна, пишет Semana. 

В июле заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил, что в стране работают над законопроектом, направленным на регулирование участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. В ноябре 2024 года Колумбия совместно с Россией создала рабочую группу для мониторинга ситуации с колумбийскими наемниками в зоне военной операции на Украине. Тогда глава МИД Колумбии заявил, что власти страны отрицательно относятся к участию своих граждан в боевых конфликтах по всему миру

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Колумбия наемники Украина Густаво Петро
Материалы по теме
Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан
Политика
Воевавшего за ВСУ наемника признали виновным в убийстве в США
Политика
Наемника из Парагвая заочно осудили за вторжение в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче Общество, 01:39
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели Политика, 01:29
Три российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:24
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Лекорню объявил новый состав правительства Франции Политика, 00:56
Захарова ответила на заявление Мерца о российских дронах над Мюнхеном Политика, 00:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины Политика, 00:27
Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки Политика, 00:11
Как ездить на мотоцикле зимой и что об этом говорят правила Авто, 00:09
«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби Спорт, 00:01
Экономисты стали закладывать в прогнозы заморозку ставки ЦБ до конца годаПодписка на РБК, 00:00
В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа Политика, 05 окт, 23:38
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 05 окт, 23:24