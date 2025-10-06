Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины

Военные из Колумбии, находящиеся на Украине и участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, записали обращение к президенту страны Густаво Петро, чтобы он поспособствовал возвращению на родину, сообщает журнал Semana.

По его данным, группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении, утверждает, что с ними после этого плохо обращались, затем отправили на автобусе в неизвестном направлении под предлогом выезда с Украины и возвращения домой.

Один из военных, Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что прибыл на Украину три месяца назад, а полтора месяца назад подал заявление о выезде. Несмотря на то, что ему вернули паспорт и одобрили заявление, он до сих пор не может покинуть страну, говорит солдат.

Остен также утверждает, что наемники сталкивались с многочисленными нарушениями и жестоким обращением. Так, с его слов, их заставляют подписывать документы без перевода на испанский язык и не выплачивают обещанное денежное довольствие.

«Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но <...> они [украинцы] на самом деле обманули нас и посадили в автобус, и мы не знали, куда едем», — рассказал Остен.

Когда колумбийцы в автобусе уже подъезжали к границе, их задержали украинские военные, и теперь их дальнейшая судьба неизвестна, пишет Semana.

В июле заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил, что в стране работают над законопроектом, направленным на регулирование участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. В ноябре 2024 года Колумбия совместно с Россией создала рабочую группу для мониторинга ситуации с колумбийскими наемниками в зоне военной операции на Украине. Тогда глава МИД Колумбии заявил, что власти страны отрицательно относятся к участию своих граждан в боевых конфликтах по всему миру