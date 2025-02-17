WSJ рассказала, почему колумбийцы воюют на Украине

По данным властей Украины, в рядах ВСУ воюют 20 тыс. иностранцев. Среди них есть опытные бойцы из бедных стран, при этом деньги не единственная мотивация: некоторые — адреналиновые наркоманы, другими движет «намек на идеализм»

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Колумбия стала «золотой жилой» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом — не только на территории Украины, но и в странах Ближнего Востока и Африки, сообщает The Wall Street Journal.

Газета побеседовала с 40-летним колумбийцем по имени Джонни Пинилья, который 12 лет сражался с повстанцами в своей стране, уволился из армии в 2014-м, следующие годы работал охранником бизнесменов, а в 2023 году добровольно вступил в ВСУ. «Война — единственное ремесло, которым я владею», — сказал он.

Пинилью назначили командующим подразделения из 30 человек, которое должно было наблюдать за позициями российских военных и направлять артиллерийский огонь. У бойцов был переводчик, но в основном они общались через приложения для перевода на смартфонах. Хотя основной задачей была разведка, «перспектива смерти всегда маячила рядом», пишет газета.

Колумбийцев отправили учиться основным навыкам, таким как оказание первой помощи, на подсолнечное поле примерно в 40 милях от фронта (около 65 км). Внезапно оно превратилось в поле боя с применением дронов и гранат, рассказал Пинилья, сообщив, что группа попала под артобстрел. У колумбийцев не было даже бронежилетов, пытаясь укрыться, он заметил неподалеку украинских фермеров, которые пахали землю, «как будто ничего не происходило».

По данным Всемирного банка, более 16 млн колумбийцев (примерно треть граждан) живут за чертой бедности. Ветераны из бедных стран, подобные Пинилье, рассматривают участие в зарубежных войнах как способ заработка (например, осенью 2023-го Украина предлагала опытным бойцам $3300 в месяц), свои навыки они оттачивают, преследуя наркоторговцев и торговцев людьми, пишет WSJ. Власти Украины заявляют, что в ее армию после создания Интернационального легиона вступили 20 тыс. иностранцев — как отмечает издание, это люди из стран Кавказа, Восточной Азии и Южной Америки, не только Колумбии, но и Аргентины и Бразилии. Также в рядах ВСУ воюют алжирцы и кенийцы, сражавшиеся прежде с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) в Африке.

Деньги не единственная мотивация, уточняет WSJ: кто-то из иностранцев — адреналиновые наркоманы, другими движет «намек на идеализм». По словам Пинильи, он и многие его сослуживцы хотят поддержать «страну, которая действительно нуждается в помощи» против России, а если бы хотели денег, то «отправились бы в Мексику», где разворачивается война наркокартелей.

Власти Колумбии на фоне роста числа смертей ее граждан за границей и «дипломатических интриг» работают над законом, запрещающим колумбийцам участвовать в зарубежных конфликтах. Как пишет WSJ, МИД республики получило запросы на возвращение на родину тел 186 солдат, погибших в военных действиях на Украине, еще 122 человека считаются пропавшими без вести. В прошлом сентябре Колумбия направила ноту в российский МИД по поводу трех задержанных в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за участие в боях на стороне Киева. Богота также попросила «прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом».

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ссылаясь на данные Минобороны, заявляла в декабре, что на Украину с целью участвовать в боях на стороне Киева приехали 15 тыс. военных из 110 стран, большинство — граждане Польши, США и Грузии. С ее слов, из них 6,5 тыс. были убиты. Российское ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по позициям иностранных наемников.