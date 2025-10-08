Рябков заявил, что речи о продлении ДСНВ не идет

Сергей Рябков (Фото: Арина Антонова / ТАСС)

Россия не получала официальной реакции США на инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), речи о его продлении не идет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Россия «обойдется» без реакции США, если Вашингтону неинтересно это предложение.

ДСНВ — это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Он утратит силу в феврале 2026-го.

Материал дополняется