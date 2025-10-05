Дмитриев оценил вероятность продления договора о вооружениях

Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Последние новости показывают, что вероятность продления Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) довольна высока, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В публикации Дмитриев напомнил два события — заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы соблюдать ДСНВ еще как минимум год после его истечения в феврале 2026-го, а также положительную реакцию американского главы Дональда Трампа на инициативу.

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал он в своем телеграм-канале.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. Согласно договору стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре, объяснив это тем, что России не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. В то же время США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, заявил он. В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. С 1 июня того же года США перестали передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, попадающих под действие ДСНВ.

О том, что Россия готова еще год после истечения ДСНВ соблюдать его ограничения, Путин заявил 22 сентября. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься на основе анализа обстановки.

Путин отметил, что шаг направлен на предотвращение гонки вооружений и сохранение предсказуемости. Он подчеркнул, что мера будет действовать лишь при условии, что США также не подорвут баланс сил.

Глава государства поручил профильным ведомствам отслеживать действия Вашингтона. Путин добавил, что инициатива может способствовать возобновлению стратегического диалога между Россией и США.

Трамп положительно оценил предложение Путина со словами «звучит как хорошая идея».