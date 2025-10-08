 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Жалобы также подали на глав МИДа и Минобороны Италии. Мелони назвала ситуацию беспрецедентной, отметив, что Рим не поставляет оружие Израилю
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters)

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью государственному телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд за «соучастие в геноциде» в секторе Газа

По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министа обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни, и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. «Не думаю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай», — сказала премьер (цитата по Reuters), не уточнив, кто именно подал иски.

В середине сентября обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли написал в своей колонке, что «любой, кто поставляет оружие для совершения тяжкого преступления, полностью осознавая, что оно будет использовано с этой целью, несет ответственность за соучастие в этом преступлении».

Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть
Политика
Фото:Mahmoud Issa / Reuters

Мелони эти утверждения отвергла. По словам премьера, Италия не разрешала новые поставки оружия Израилю с 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС, а ЦАХАЛ в ответ начала наносить удары по сектору. «Мы входим в число европейских стран с самой жесткой позицией», — сказала она (цитата по La Repubblica). Обвинения в причастности к геноциду отверг и Чинголани, назвав их сфабрикованными.

За последнюю неделю в Италии прошла серия демонстраций, в ходе которых сотни тысяч участников вышли на улицы, чтобы выразить протест против массовых убийств в секторе Газа. Многие протестующие также критиковали Мелони. Ее правительство, хотя и заявило, что Израиль «непропорционально действует» в Газе, не разорвало со страной торговых связей и не признало государство Палестина.

В прошлом году МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заподозрив его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». В Израиле назвали это решение антисемитизмом.

В конце сентября Нетаньяху одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа, на этой неделе в Египте стартовали непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джорджа Мелони МУС Международный уголовный суд геноцид сектор Газа Израиль Италия Антонио Таяни
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
Мелони выступила против отправки европейских военных на защиту Украины
Политика
В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС
Политика
В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля, несмотря на призыв Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене стажировки в ОВД Общество, 04:18
На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе Политика, 03:59
Опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, созданную ИИ Технологии и медиа, 03:43
Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia Технологии и медиа, 03:16
Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы Общество, 03:01
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС Политика, 02:29
В Липецке эвакуировали 50 человек из-за найденных обломков дрона Политика, 02:12
В Британии неизвестные украли с военной базы топливо Общество, 01:55
В ряде городов ЛНР пропало электричество из-за «системного сбоя» Политика, 01:47
Le Figaro узнала о планах Макрона выступить с заявлением 8 октября Политика, 01:27
Протестующие атаковали кортеж президента Эквадора Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00