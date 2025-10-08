На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе

Жалобы также подали на глав МИДа и Минобороны Италии. Мелони назвала ситуацию беспрецедентной, отметив, что Рим не поставляет оружие Израилю

Джорджа Мелони (Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters)

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью государственному телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд за «соучастие в геноциде» в секторе Газа

По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министа обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни, и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. «Не думаю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай», — сказала премьер (цитата по Reuters), не уточнив, кто именно подал иски.

В середине сентября обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли написал в своей колонке, что «любой, кто поставляет оружие для совершения тяжкого преступления, полностью осознавая, что оно будет использовано с этой целью, несет ответственность за соучастие в этом преступлении».

Мелони эти утверждения отвергла. По словам премьера, Италия не разрешала новые поставки оружия Израилю с 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС, а ЦАХАЛ в ответ начала наносить удары по сектору. «Мы входим в число европейских стран с самой жесткой позицией», — сказала она (цитата по La Repubblica). Обвинения в причастности к геноциду отверг и Чинголани, назвав их сфабрикованными.

За последнюю неделю в Италии прошла серия демонстраций, в ходе которых сотни тысяч участников вышли на улицы, чтобы выразить протест против массовых убийств в секторе Газа. Многие протестующие также критиковали Мелони. Ее правительство, хотя и заявило, что Израиль «непропорционально действует» в Газе, не разорвало со страной торговых связей и не признало государство Палестина.

В прошлом году МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заподозрив его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». В Израиле назвали это решение антисемитизмом.

В конце сентября Нетаньяху одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа, на этой неделе в Египте стартовали непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС.