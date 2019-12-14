Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий законопроект глава государства внес в Госдуму.

Согласно проекту, на звание смогут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны.

Основанием для присвоения почетного звания могут стать госнаграды, которыми награждались городские предприятия, или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета самообороны СССР.

Поводами для статуса «Город трудовой доблести» также являются госнаграды отдельных сотрудников предприятий, а также «документально подтвержденные факты трудового героизма». Все эти основания будут рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

На сегодняшний день существует звание города-героя, которое присвоено 12 городам — Одессе, Севастополю, Волгограду, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание крепости-героя.