Путин присвоил 10 городам звания «Город трудовой доблести»

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» десяти городам России.

Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Владимир

Воткинск

Находка

Новомосковск

Подольск

Прокопьевск

Рубцовск

Рязань

Улан-Удэ

Ханты-Мансийск

Звания присвоены «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также трудовой героизм при производстве военной и гражданской продукции во время войны.

Путин одобрил это предложение на заседании комитета «Победа» 5 сентября 2023 года. Тогда президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что в 2023 году поступили заявки на присвоение звания 28 городам. Все заявки одобрили, но в РАН предложили остановиться на десяти населенных пунктах, которые до этого назвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году по предложению Путина. На звание могут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны.

В ноябре 2022 года Путин присвоил Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания «Город воинской славы».



«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» — так было обосновано присвоение званий в указах президента.



Девяти городам Путин тогда присвоил звание «Город трудовой доблести». В их числе Луганск (ЛНР) и Горловка (ДНР), а также Астрахань, Вологда, Якутск, Норильск, Златоуст, Каспийск, Орск.