ЦБ выпустил в обращение монеты с видами четырех городов трудовой доблести

Новые десятирублевые монеты посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску. Каждая из них выпущена миллионным тиражом

Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России

Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Соответствующий статус имеют 63 города, но число монет в серии вырастет только до 16, ее дополнят десятирублевки с видами памятников, установленных в четырех разных городах:

в Перми — монумент «Героям фронта и тыла»;

в Самаре — мемориальный комплекс «Монумент славы»;

в Саратове — монумент «Героям фронта и тыла»;

в Томске — памятник «Женщине и подростку, ковавшим победу в тылу».

Все монеты изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием, тираж каждой из них составит 1 млн штук. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее в серии «Города трудовой доблести» были выпущены монеты, посвященные 12 городам — Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску и Омску.

Закон о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» был принят в 2020 году. Согласно документу, звание присваивается тем городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Указ о присвоении почетного звания подписывает президент России.