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ЦБ выпустил в обращение монеты с видами четырех городов трудовой доблести

Новые десятирублевые монеты посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску. Каждая из них выпущена миллионным тиражом

Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России

Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Соответствующий статус имеют 63 города, но число монет в серии вырастет только до 16, ее дополнят десятирублевки с видами памятников, установленных в четырех разных городах:

  • в Перми — монумент «Героям фронта и тыла»;
  • в Самаре — мемориальный комплекс «Монумент славы»;
  • в Саратове — монумент «Героям фронта и тыла»;
  • в Томске — памятник «Женщине и подростку, ковавшим победу в тылу».

Все монеты изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием, тираж каждой из них составит 1 млн штук. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Клад с серебряными монетами петровской эпохи в Ростовской области

Ранее в серии «Города трудовой доблести» были выпущены монеты, посвященные 12 городам — Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску и Омску.

Закон о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» был принят в 2020 году. Согласно документу, звание присваивается тем городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Указ о присвоении почетного звания подписывает президент России.

В 2020 году звание было присвоено первым 20 городам — Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю. В 2021 году звания удостоились еще 24 города — от Алдана и Барнаула до Чебоксар и Читы. В 2022 году звание получили еще девять городов, в том числе Горловка и Луганск. В 2023 году число городов, имеющих почетный статус, увеличилось до 63-х.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
ЦБ Банк России монеты
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