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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о найденном Россией действенном пути атаковать объекты ВСУ

NYT: российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия запускает дроны, чтобы истощить и обнаружить украинскую ПВО перед более мощной атакой, в том числе с применением ракет, сказали газете эксперты. Выявление средств перехвата облегчает планирование будущих ударов, пишет NYT
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия нашла способ истощения и проверки украинской системы ПВО — с помощью беспилотников. Об этом сообщили опрошенные The New York Times (NYT) эксперты.

Этот метод используется перед запуском большего числа ракет и проведением более мощных атак, сказали они изданию.

У атак волнами беспилотников, по мнению специалистов, есть два преимущества: во-первых, они заставляют Киев расходовать свой запас ракет-перехватчиков, а во-вторых, раскрывают местоположение средств ПВО. Последнее в будущем облегчает планирование ударов, объяснили эксперты.

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Фото:Maciek Musialek / Anadolu / Reuters

Ударные дроны относительно недороги в производстве, тогда как ракеты-перехватчики стоят значительно дороже, пишет NYT. Чтобы сохранить свои ограниченные запасы ракет ПВО, Киев стал чаще использовать небольшие мобильные группы, рассредоточенные по всей стране, чтобы сбивать беспилотники с помощью зенитных орудий, утверждает газета.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в июле сказал агентству Reuters, что российские силы начали применять новые дешевые беспилотники с камерами для определения местонахождения украинских ПВО. «Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их (дроны. — РБК) уничтожить», — говорил он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин потребовал обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. В 2023 году на вооружение российской армии поступило 140 тыс. дронов, в 2024-м, по словам Путина, их выпуск планировали увеличить «практически в десять раз».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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