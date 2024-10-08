В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.
В городе объявили воздушную тревогу, написал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. Сигнал начал действовать в 00:55 мск.
По данным «Суспільне», взрывы также прозвучали в Сумах. Предупреждение о тревоге действует в трех областях Украину.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 6 октября власти Одесской области сообщили о взрывах и одном пострадавшем. Позднее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по пришедшему из Европы контейнеровозу со снарядами для украинской армии. Объект уничтожен, удар нанесли при разгрузке боеприпасов доложило ведомство.
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