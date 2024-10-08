 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.

В городе объявили воздушную тревогу, написал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. Сигнал начал действовать в 00:55 мск.

По данным «Суспільне», взрывы также прозвучали в Сумах. Предупреждение о тревоге действует в трех областях Украину.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика

В ночь на 6 октября власти Одесской области сообщили о взрывах и одном пострадавшем. Позднее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по пришедшему из Европы контейнеровозу со снарядами для украинской армии. Объект уничтожен, удар нанесли при разгрузке боеприпасов доложило ведомство.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Одесса взрывы
Материалы по теме
Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием около Одессы
Политика
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
В Якутии при обрушении породы на шахте погиб человекОбщество, 04:59
Экс-главе департамента Минобороны запросили 17 лет за продажу леса в КНРОбщество, 04:49
«Известия» узнали о росте средней пенсии по старости до 24,1 тыс. руб.Финансы, 04:36
В Израиле заявили о пуске почти 200 снарядов со стороны «Хезболлы»Политика, 04:22
Разведка заявила о разных предпочтениях России и Ирана на выборах в СШАПолитика, 04:11
Гросси заявил о недопустимости атак на работников ЗАЭСПолитика, 04:00
В Одессе прозвучали взрывыПолитика, 03:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Cox нашел две причины подорожания воды и решил на этом заработатьБизнес, 03:09
Аль Пачино рассказал, как во время COVID ощущал себя «необычно нехорошо»Общество, 02:46
Трамп объяснил гибель украинцев в боевых действияхПолитика, 02:35
Каждая седьмая компания допустила уход из Британии при повышении налоговБизнес, 02:19
Глава Ставрополья сообщил о сопротивлении «Тринадцатого» при задержанииОбщество, 01:50
В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на памятник Екатерине IIПолитика, 01:37
Польский миллиардер выгнал сыновей из совета директоров компанииБизнес, 01:28