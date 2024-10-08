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Война санкций ,  
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Совет Евросоюза утвердил новый санкционный режим против России

Совет ЕС утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизацию»
Сюжет
Война санкций
ЕС намерен противостоять таким гибридным угрозам, как подрыв избирательных процессов и иностранное манипулирование информацией. Россия неоднократно сама обвиняла Запад в ведении против нее гибридной войны
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет Евросоюза окончательно утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизацию», говорится в документе, опубликованном на сайте законодательного органа ЕС.

«Эта новая структура позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующих в действиях и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов», — заявили в совете. Также преследование коснется тех, кто нарушает безопасность, независимость и целостность стран, входящих в альянс, и ценности международных организаций и третьих стран.

Теперь, как уточнили в Евросоюзе, у ЕС есть возможность противостоять различным «гибридным угрозам», таким как:

  • подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
  • угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
  • иностранное манипулирование информацией;
  • вредоносная кибердеятельность и др.

Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в списки для введения ограничений, в т.ч. заморозке активов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В мае НАТО обвинило Россию в гибридной деятельности на территории стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию и Литву. Среди гибридных операций альянс перечислил саботаж, кампании по дезинформации и киберугрозы и пообещал дать индивидуальный и коллективный ответ.

В июне, по итогам саммита ЕС, страны-участницы альянса приняли решение разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом».

Российские власти неоднократно обвиняли Евросоюз и западные страны в гибридной войне против России. В январе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гибридная война превратилась в «почти настоящую». Москва считает западные санкции незаконными.

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