Совет Евросоюза утвердил новый санкционный режим против России

ЕС намерен противостоять таким гибридным угрозам, как подрыв избирательных процессов и иностранное манипулирование информацией. Россия неоднократно сама обвиняла Запад в ведении против нее гибридной войны

Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет Евросоюза окончательно утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизацию», говорится в документе, опубликованном на сайте законодательного органа ЕС.

«Эта новая структура позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующих в действиях и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов», — заявили в совете. Также преследование коснется тех, кто нарушает безопасность, независимость и целостность стран, входящих в альянс, и ценности международных организаций и третьих стран.

Теперь, как уточнили в Евросоюзе, у ЕС есть возможность противостоять различным «гибридным угрозам», таким как:

подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;

угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;

иностранное манипулирование информацией;

вредоносная кибердеятельность и др.

Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в списки для введения ограничений, в т.ч. заморозке активов.

В мае НАТО обвинило Россию в гибридной деятельности на территории стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию и Литву. Среди гибридных операций альянс перечислил саботаж, кампании по дезинформации и киберугрозы и пообещал дать индивидуальный и коллективный ответ.

В июне, по итогам саммита ЕС, страны-участницы альянса приняли решение разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом».

Российские власти неоднократно обвиняли Евросоюз и западные страны в гибридной войне против России. В январе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гибридная война превратилась в «почти настоящую». Москва считает западные санкции незаконными.