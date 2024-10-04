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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с Россией

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Война санкций
В сентябре США обвинили Иран в передаче баллистических ракет России и ввели против него санкции. И Москва, и Тегеран неоднократно отрицали такие поставки. По данным Bloomberg, теперь санкции готовится ввести и ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз готовится к принятию очередного санкционного пакета против Ирана по обвинению в передаче баллистических ракет России, рассказали источники Bloomberg. И Москва, и Тегеран неоднократно отрицали такие поставки.

По словам источников, новые ограничения затронут около дюжины иранских лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании. ЕС намерен одобрить пакет санкций к концу октября, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе.

Собеседники Bloomberg также рассказали, что США вскоре тоже объявят о санкциях против Ирана, но за его недавнюю ракетную атаку на Израиль. Вашингтон требует, чтобы союзники сделали то же самое, добавили источники.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

О том, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, с начала сентября сообщали западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Позже об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, также объявивший о новых санкциях против Тегерана, под которые попала в том числе иранская авиакомпания Iran Air.

В постпредстве Исламской Республики при ООН передачу ракет России отрицали. «Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня», — заявили там.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментируя данные о передаче Ираном ракет, подчеркивал, что российская армия имеет «полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран США ЕС баллистические ракеты поставки оружия санкции
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