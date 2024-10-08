Прокурор объяснил отказ от исковых сроков изворотливостью коррупционеров
Выступая во вторник на заседании Конституционного суда, начальник главного гражданско-судебного управления генеральной прокуратуры Сергей Бочкарев объяснил позицию ведомства по применению сроков давности в исках об изъятии собственности в пользу государства из-за коррупции, в том числе при проведении приватизации.
Бочкарев заявил, что ведомство «находится в гуще событий» и «прокуроры имеют возможность наблюдать практику по этим делам [связанным с исковой давностью]». Он признал, что существуют противоречия по вопросам применения сроков исковой давности. «Эти разночтения Верховный суд имел возможность диагностировать и обеспечить единообразие практики, но этого не произошло», — отметил прокурор. Генпрокуратура считала эти разночтения не принципиальными, и исходила из позиции, что коррупционер не должен дальше «продолжать свою жизнедеятельность» и «наслаждаться плодами коррупции».
Сергей Бочкарев также напомнил, что Конституционный суд ранее указывал — нормативное регулирование должно определять, что поведение коррупционера является бесперспективным и бессмысленным. «Я слышу сегодня, а давайте пренебрежем этим. Генеральная прокуратура не разделяет это [такую позицию] и считает, что такой подход не соответствует нормам правосудия», — сообщил прокурор.
В качестве иллюстрации своих слов он привел в пример уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Московской области Александра Посриганя. По данным правоохранительных органов, он за время нахождения на должности изъял [в личное пользование] 2100 объектов недвижимости: 9 котельных, 2 поликлиники, 2 детских сада, общественные бани, теплицы, здание банка, лодочную станцию, автодороги, железнодорожные пути, газопроводы и теплосети.
По мнению прокурора, сегодня предлагается подождать три года и реабилитировать имущество коррупционера. «Тем самым мы поощряем его изворотливость», — отметил Бочкарев. Также он высказал опасения, что коррупционеры будут оказывать давление на сотрудников прокуратуры и правоохранительного блока, с целью оттянуть расследование, чтобы добиться истечения сроков давности. «Меня и моих коллег будут держать под натиском и сдерживать работу, чтобы попасть под срок давности», — добавил прокурор.
Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский также направил в КС свою позицию по вопросу об исковой давности. Барщевский отметил, что, как неоднократно указывал КС, в основе установления сроков исковой давности и привлечения к ответственности лежит положение, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок. Наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступать неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий, подчеркнул заслуженный юрист России.
Институт конфискации имущества в доход государства за непредоставление подтверждения законности происхождения доходов, по сути, служит публично-правовой санкцией за неисполнение обязанности, написал Барщевский. Конфискация имущества — публично-правовая мера, к которой нормы гражданского права, в том числе о сроках исковой давности, не применимы, считает он.
Сегодня Конституционный суд под председательством его главы Валерия Зорькина рассматривает запрос о сроках давности в делах о коррупции, в том числе при приватизации, в связи с исками Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства. С запросом в КС обратился Краснодарский краевой суд, который рассматривает апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества владельцев агроконцерна «Покровский», полученного, по мнению Генпрокуратуры, вследствие коррупционных правонарушений за 2001–2004 годы. Краснодарский краевой суд в запросе в КС пишет, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы, и просит проверить конституционность ряда статей Гражданского кодекса.
О сроках давности, в частности, спорили прокуратура и защита в делах об изъятии «Макфы», ГК «Ариант» и Волжского метионинового завода. На основании сроков давности Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение ивановского суда, отказав Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу государства.
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