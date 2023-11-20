Экс-главе района Подмосковья дали 18 лет по делу о преступном сообществе

Преступное сообщество, созданное Постриганем, действовало с 2003 по 2018 год. Его сообщники получили от 5,5 до 12 с половиной лет лишения свободы. Самого Постриганя еще в 2020-м приговорили к 15 годам по делу о взятках

Александр Постригань (Фото: СК России)

Клинский городской суд Московской области приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя по делу о создании преступного сообщества, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Трое других фигурантов дела, которые выступали в качестве сообщников Постриганя, получили от 5,5 до 12 с половиной лет лишения свободы.

Как установил суд, преступное сообщество, созданное Постриганем в Клинском районе, действовало в период с 2003 по 2018 год и состояло из трех структур, в которые вошли его родственники, предприниматели и должностные лица местной администрации. Они совершили 16 тяжких преступлений, ущерб от которых составил не менее 72 млн рублей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

Также преступная группа причастна к семи эпизодам легализации имущества (земельных участков, зданий и других объектов), общая рыночная стоимость которых составляет не менее 68 млн руб. «Известия» писали, что Постригань и его сообщники занимались в том числе незаконным переводом в личную собственность высоколиквидных объектов недвижимости — государственного и муниципального имущества.

В ходе расследования были арестованы и обращены в пользу государства сотни объектов недвижимости Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 млрд руб. Ущерб государству, таким образом, был возмещен в полном объеме, указали в подмосковном СК.

Прокурор запрашивал для Постриганя 22 года тюремного заключения и штраф в размере 117 млн руб. Никто из фигурантов дела вину не признал, отмечают «РИА Новости».

В 2020 году Постриганя уже осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве и превышении полномочий. Ему также был назначен штраф в размере 116 млн руб. Бывший чиновник и тогда не признал свою вину. Новый приговор вынесен путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием, уточнили в подмосковном СК.