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Полпред правительства в КС объяснил сроки давности в делах о коррупции

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Эксклюзивы РБК
Никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок, указал Михаил Барщевский в своем письме в суд. Сегодня этот вопрос рассматривает КС
Михаил Барщевский
Михаил Барщевский (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Полномочный представитель правительства в Конституционном (КС) и Верховном судах Михаил Барщевский направил в КС свою позицию по вопросу исковой давности в делах об отчуждении имущества из частной в государственную собственность. РБК ознакомился с текстом письма, чью подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

Объясняя свою позицию, Барщевский подчеркивает, что, как неоднократно указывал КС, в основе установления сроков исковой давности и привлечения к ответственности лежит положение, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок. Наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступать неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий, отмечает заслуженный юрист России.

Сегодня Конституционный суд под председательством его главы Валерия Зорькина рассмотрит запрос о сроках давности в делах о коррупции, в том числе при приватизации, в связи с исками Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства. С запросом в КС обратился Краснодарский краевой суд, который рассматривает апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества владельцев агроконцерна «Покровский», полученного, по мнению Генпрокуратуры, вследствие коррупционных правонарушений за 2001–2004 годы. Краснодарский краевой суд в запросе в КС пишет, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы, и просит проверить конституционность ряда статей Гражданского кодекса.

О сроках давности, в частности, спорили прокуратура и защита в делах об изъятии «Макфы», ГК «Ариант» и Волжского метионинового завода. На основании сроков давности Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение ивановского суда, отказав Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу государства.

По мнению Барщевского, институт конфискации имущества в доход государства за непредоставление подтверждения законности происхождения доходов, по сути, служит публично-правовой санкцией за неисполнение обязанности. Конфискация имущества — публично-правовая мера, к которой нормы гражданского права, в том числе о сроках исковой давности, не применимы, считает он.

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«При этом исковая форма, в которой данный механизм реализуется, не свидетельствует о том, что иски прокуроров об обращении имущества в доход государства регулируются неким «общеправовым институтом исковой давности». Задачи гражданско-правового регулирования, функции и признаки гражданского права изначально не преследуют цели репрессивного воздействия на правонарушителя, а потому гражданско-правовые санкции направлены преимущественно на восстановление положения, предшествовавшего правонарушению, имеют ярко выраженный компенсаторно-восстановительный, а не пенитенциарно-карательный характер, ориентированы на полное возмещение причиненного вреда», — пишет Барщевский.

Полномочный представитель правительства подчеркивает, что действующие положения антикоррупционного законодательства позволяют обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника.
«Кроме того, опираясь на неоднократно выраженную позицию КС, что в правовом государстве лицо не может находиться под угрозой бессрочного имущественного взыскания, а отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав вело бы к ущемлению охраняемых законом интересов ответчиков, полагаем, что антикоррупционное законодательство не должно предполагать неопределенного по срокам и произвольного риска ограничения прав собственности лиц, не являющихся ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, ни гражданскими ответчиками по уголовному делу, ни лицами, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства», — отмечает Барщевский.

Полпред не увидел несоответствия Конституции в нормах Гражданского кодекса, поскольку те не создают неопределенность в вопросе применимости исковой давности к антикоррупционным искам.

Ранее с позицией по этому вопросу выступил заместитель председателя Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и один из соавторов Гражданского кодекса Евгений Суханов. Он считает, что иски об изъятии недвижимости нельзя выводить из-под действия исковой давности.

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Конституционный суд коррупция Михаил Барщевский приватизация Конституция Гражданский кодекс
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