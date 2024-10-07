Соавтор Гражданского кодекса назвал сроки давности в делах о приватизации

8 октября КС рассмотрит запрос о сроках давности в исках Генпрокуратуры об изъятии собственности. Юрист Суханов считает, что иски об изъятии недвижимости нельзя выводить из-под действия исковой давности

Евгений Суханов (Фото: Ассоциация юристов России / VK )

Заведующий кафедрой гражданского права МГУ, заместитель председателя Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и один из соавторов Гражданского кодекса Евгений Суханов выступил на сайте Ассоциации юристов России с письменной позицией по вопросам института срока исковой давности и добросовестности приобретения права в делах, связанных с отчуждением имущества из частной в государственную собственность.

Во вторник, 8 октября, Конституционный суд (КС) под председательством своего главы Валерия Зорькина рассмотрит запрос о сроках давности в делах о коррупции, в том числе при приватизации, в связи с исками Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства.

С запросом в КС обратился Краснодарский краевой суд, который рассматривает апелляционную жалобу на решение Каневского райсуда об обращении в доход государства имущества владельцев агроконцерна «Покровский», полученного, по мнению Генпрокуратуры. от коррупционных правонарушений за 2001–2004 годы. Суд первой инстанции посчитал, что к актам коррупции не применяются сроки исковой давности. Защита пытается оспорить это решение, ссылаясь на сроки исковой давности. Краснодарский краевой суд в запросе в КС пишет, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы. О сроках давности в делах, в частности, спорили прокуратура и защита в делах об изъятии «Макфы», ГК «Ариант» и Волжского метионинового завода. На основании сроков давности Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение ивановского суда, отказав Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу государства.

Суханов отмечает, что конфискация имущества по решению суда в порядке применения антикоррупционного законодательства (подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК), производимая при установлении судом отсутствия доказательств его приобретения на законные доходы, не относится к предмету гражданского законодательства. Юрист уверен, что это последствие уголовного или административного правонарушения и гражданское законодательство тут не распространяется.

Отдельно юрист остановился на сроках давности в делах о приватизации. Он обращает внимание, что на требования о применении последствий недействительности сделки распространяются правила исковой давности, предусмотренные ст. 181 Гражданского кодекса.

«Не имея юридического титула, но открыто, добросовестно и непрерывно провладев соответствующей вещью в качестве ее собственника в течение 5 лет (для движимости) или 15 лет (для недвижимости), такой владелец приобретает на нее законное право собственности (для недвижимости необходима также госрегистрация права на основании судебного решения, подтверждающего факт такого владения). В интересах стабильности гражданского оборота законодательство всех развитых правопорядков защищает владение имуществом, не только опирающееся на какой-либо правовой титул, но и фактическое (беститульное). Более того, еще проектом Гражданского уложения Российской империи предлагалось установить приобретательную давность даже для недобросовестного владения», — пишет Суханов.

Он уверен, что требования об изъятии недвижимости нельзя рассматривать в качестве защиты личных неимущественных прав, которые выведены из-под действия исковой давности. Ст. 208 Гражданского кодекса выводит из-под действия исковой давности «требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ». В гражданском праве личные неимущественные права по смыслу этих слов могут принадлежать только личности, а не государству, подчеркивает Суханов.

«Если следовать логике заявивших такое требование органов прокуратуры, все гражданские правоотношения из имущественных превратятся в неимущественные, ибо использование любой вещи может преследовать неимущественные цели (жилье нужно для того, чтобы любоваться видом из окна, компьютер — для написания стихов и писем и т.д.). Но если тот или иной предмет способен быть объектом гражданского оборота (отчуждаться, переходить по наследованию или в порядке частного правопреемства и т.п.), он является вещью в гражданско-правовом смысле, а отношения по владению, пользованию и распоряжению им следует считать не только естественными, но и гражданско-правовыми», — отмечает юрист.