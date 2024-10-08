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Дело Тимура Иванова ,  
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Иск Минобороны к ВСК оказался связан с претензиями Счетной палаты

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Дело Тимура Иванова
С начала года сумма исков Минобороны к ВСК уже превысила 9 млрд руб., что в 20 раз больше, чем в 2023-м. Как отмечает «Коммерсантъ», как минимум в нескольких исках причина связана с выявленными Счетной палатой нарушениями

Иск Минобороны к Военно-строительной компании (ВСК) о возмещении почти 3 млрд руб. убытков связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ в рамках госконтракта, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Речь идет о госконтракте от 21 октября 2021 года, поясняет «Коммерсантъ». Тогда гендиректором ВСК был Андрей Белков, арестованный 25 июля по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа.

«В материалы дела поступило ходатайство ООО «Запсибгазпром-Газификация» о вступлении в дело третьего лица в связи с нарушением его прав и законных интересов ввиду того, что данное лицо являлось субподрядчиком по работам по контракту, по которым Счетная палата РФ выявила завышение стоимости работ», — говорится в документе.

В текущем году сумма исков Минобороны к ВСК уже превысила 9 млрд руб., что в 20 раз больше, чем в 2023-м. При этом три самых крупных, включая тот, о котором идет речь выше, были поданы в июле, пишет «Коммерсантъ». В двух из трех исков в качестве третьего лица указана Счетная палата России, а в еще одном суд потребовал у Минобороны предоставить акт данного ведомства. Третьим лицом в делах выступает «Запсибгазпром-Газификация» — компания-субподрядчик строительства инфраструктуры и военных объектов в интересах Минобороны.

В картотеке дел столичного Арбитражного суда размещено несколько исков Военно-строительной компании к субподрядчику — «Запсибгазпром-Газификации». Суммы исков аналогичны тем, которые оборонное ведомство требует с ВСК.

Топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях
Общество
Сергей Сухов

Экс-руководитель ВСК Андрей Белков (занимал должность с апреля 2021-го по март 2022 года) был арестован Тверским судом Москвы 25 июля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 УК. Белкову грозит до десяти лет лишения свободы. Спустя неделю следователи по делу о мошенничестве арестовали и бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ВСК Сергея Сухова.

Источники РБК ранее говорили, что по делу ВСК проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с ВСК и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб составил около 200 млн руб., сообщал один из источников.

Работу компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Что известно о Военно-строительной компании

Из базы данных СПАРК (на начало августа) следует, что основными контрагентами компании значатся Министерство обороны и его дочерние организации — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

Компания входит в вертикально выстроенную систему управления Военно-строительного комплекса Минобороны, а возглавляют работу министерский департамент строительства и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

На сайте Военно-строительной компании указано, что в нее входят предприятия и организации разных форм собственности, которые действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны. Компания занимается строительством под ключ жилых домов и микрорайонов, зданий, технических сооружений любого назначения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Счетная палата мошенничество Тимур Иванов Минобороны строительная компания
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