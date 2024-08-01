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Дело Тимура Иванова ,  
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Сумма исков Минобороны к ВСК превысила ₽9 млрд

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Минобороны регулярно подает иски о взыскании долгов и неустоек с подрядчика — Военно-строительной компании. В последнее время объем претензий возрос: за неполный 2024 год ведомство потребовало в 20 раз большую сумму, чем в 2023-м
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Общая сумма исков Минобороны о взыскании с Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) за семь месяцев 2024 года составила 9,03 млрд руб., следует из документов Арбитражного суда Москвы, пишет ТАСС.

Министерство регулярно подает иски о взыскании с этой компании неустойки по госконтрактам, стоимости завышения работ или задолженности, но в этом году их количество возросло, особенно в мае — 17 исков на 1,1 млрд руб. и июне — 23 иска на 6,8 млрд руб.

Всего в 2023 году оборонное ведомство затребовало взыскать 441,3 млн руб. с ВСК, за первую половину 2024-го — 8,48 млрд рублей, а в июле — 554,4 млн руб.

Как ранее рассказали собеседники РБК, в конце июля следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании. По их словам, по делу также проходят несколько сотрудников коммерческих компаний, аффилированных с ВСК и выполнявших для нее госконтракты. Предварительный ущерб составил около 200 млн. руб., уточнил источник.

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Сергей Сухов

Неделю назад, 24 июля, силовики задержали главу ВСК — Андрея Белкова.

«Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Белкову грозит до десяти лет колонии по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК).

ППК «ВСК» занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов для Минобороны. Она входит в вертикально выстроенную систему Военно-строительного комплекса оборонного ведомства, и, как указано на сайте, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, в основном для военных и их нужд, занимается реконструкцией исторических объектов. К примеру, среди последних ее работ: постройка филиалов Нахимовского училища, возведение историко-археологического парка «Новый Херсонес» и реконструкция фортов в Кронштадте.

Согласно данным в СПАРК, с апреля 2021 года по март 2022 года Белков временно исполнял обязанности гендиректора компании, а после был ее руководителем до октября 2023 года. По словам собеседника РБК, после ухода из компании Белков участвовал в создании ООО «СК «Патриот», который в основном строит жилые и нежилые здания.

Бывшего замминистра обороны Иванова задержали три месяца назад, в конце апреля. Следствие считает, что тот получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Его отправили в СИЗО, вину он не признает. Фигурантами его дела стали два предпринимателя: Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны «ВСК»
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