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Военная операция на Украине ,  
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Дипломат напомнила о предупреждениях России из-за действий НАТО

Дипломат Жданова: игра НАТО против России может закончиться катастрофой
Сюжет
Военная операция на Украине

Запад с трудом понимает предупреждения России о последствиях действий НАТО, заявила в интервью «РИА Новости» исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам», — сказала Жданова.

По ее словам, НАТО уже давно готовится к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, в том числе одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных. Дипломат заявила, что эта «игра» может выйти из-под контроля и «привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями».

Жданова напомнила, что российская делегация уже предупреждала о последствиях для стран Запада на международных дипломатических площадках.

Ранее в октябре российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что руководство США ведет с помощью Украины войну против России и ведет мир к угрозе применения атомного оружия.

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25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину страны. Новые меры он назвал «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России. По его словам, для государства и его союзников возникли новые источники военных угроз, поэтому ядерную доктрину необходимо адаптировать «к нынешним реалиям».

Внесенные изменения предполагают, в частности, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание, дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, рассмотрение агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на страну.

Новый генсек НАТО Марк Рютте, вступивший в должность 1 октября, заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает со стороны России угрозы немедленного применения ядерного оружия. Поэтому, по его словам, организация продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

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