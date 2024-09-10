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Политика ,  
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Страны НАТО начнут серию военных учений у границ России

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Североатлантический альянс начал серию учений, сообщила пресс-служба НАТО. Первый их этап пройдет с 11 по 20 сентября в Германии под названием Steadfast Foxtrot 2024.

Как пояснили в альянсе, Steadfast Foxtrot 2024 — это «функциональные учения стратегического, оперативного и тактического уровня с имитацией, сосредоточенные на планировании и выполнении задач по обеспечению и укреплению военных сил». Участие в них примут как представители военной структуры НАТО, так и агентство альянса по поддержке и закупкам.

Руководить маневрами будет верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, его возглавляет генерал американской армии Кристофер Каволи.

С 30 сентября по 11 октября учения НАТО пройдут в Греции, им дали название Ramstein Flag 2024. Это спонсируемые командованием ВВС НАТО маневры, цель которых предоставить странам-участницам высокотехнологичные возможности обучения. Они включают «реалистичные наборы задач в сложной оперативной обстановке».

Третий этап учений пройдет в Эстонии 7–12 ноября. Cyber Coalition — флагманские ежегодные коллективные учения НАТО по киберзащите, одно из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Участники отработают механизмы взаимодействия между НАТО, союзниками и партнерами для улучшения сотрудничества в киберпространстве. У Эстонии есть граница с Псковской областью России.

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Фото:Andrew Harnik / Getty Images

В программе Североатлантического альянса запланированы учения на национальном уровне с привлечением союзников. С 30 октября по 12 ноября они пройдут в Финляндии под названием Hammer 2024, цель — проверить механизированные подразделения. Финляндия имеет общие границы с Россией. Завершат цикл учений морские маневры в Турции и Болгарии.

В январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны, входящие в альянс, готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам, в случае начала войны придется мобилизовать большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы.

Президент Владимир Путин неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — подчеркнул глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

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Теги
военные учения НАТО Германия Эстония Финляндия
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