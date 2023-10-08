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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о задержании замкомандующего дивизии ВМС ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные взяли под стражу Мухаммада Абу Гали, заместителя командующего южной дивизии военно-морских сил палестинского исламистского движения ХАМАС.

Абу Гали захватило подразделение «Шайетет-13» — часть специального назначения военно-морских сил Израиля. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, передает Times of Israel.

«Подозреваемый содержится под стражей, сейчас его допрашивают представители сил обороны», — сообщили военные.

ЦАХАЛ ранее сообщила, что нанесла удары по постам ВМС ХАМАС. Венные опубликовали кадры, на которых показаны приближения боеприпасов к целям.

Израильская армия вечером 8 октября нанесла авиаудары по району Шуджаия в Газе, поразив примерно 150 объектов. В ЦАХАЛ назвали район «гнездом террора», откуда ХАМАС совершает атаки на Израиль. Военные также заявили об ударе по штаб-квартира разведки движения и используемом ВВС ХАМАС военном комплексе. По словам представителя армии Даниеля Хагари, с субботы, 7 октября израильская сторона атаковала примерно 800 целей в секторе Газа, передает Haaretz. По его словам, уничтожены 400 боевиков ХАМАС, десятки задержаны.

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