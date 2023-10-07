Силы ХАМАС вторглись на территорию Израиля

Армия обороны Израиля: боевики ХАМАС проникли в страну по суше, морю и воздуху

Члены ХАМАС проникли на израильскую территорию по суше, морю и воздуху, сообщили в армии страны; бои идут по меньшей мере в семи местах

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля по суше, морю и воздуху, сообщил представитель армии страны (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Портал «Новости Израиля» сообщает, что рано утром в субботу в южные районы страны проникли десятки небольших групп боевиков: они пробили ворота забора безопасности в некоторых местах и въехали на джипах, а также использовали дельтапланы для высадки на израильской территории.

По словам Хагари, боевые действия между израильскими военными и боевиками ХАМАС идут по меньшей мере в семи местах — населенных пунктах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Зиким, Нахаль-Оз, Беэри, Маген и на базе Махане-Реим. Он заявил, что военные рассчитывают привлечь «десятки тысяч солдат». Министр обороны Йоав Галант ранее объявил о массовом призыве резервистов.

Израильские СМИ сообщили, что боевики открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге Израиля, передает Reuters; в соцсетях распространяются кадры столкновений на городских улицах, а также боевиков на джипах.

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Хагари сообщил, что с 6:30 утра по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет. ХАМАС заявлял, что в рамках начатой сегодня военной операции «Буря Аль-Аксы» запустил по Израилю более 5 тыс. ракет и снарядов. Палестинское движение, объявляя о начале военных действий, обвинило Израиль в оккупации и нападениями на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи»: военные заявили, что истребители наносят удары по объектам ХАМАС в Газе. Галант заявил, что палестинское движение начало войну и тем самым совершило серьезную ошибку.

В результате атаки ХАМАС в Израиле есть погибшие и пострадавшие: по последним данным, ранения получили около 200 человек, погибли шестеро. Боевики ХАМАС также утверждают, что взяли в плен пятерых израильских военных. По данным Al Jazeera, Израиль утратил контроль над КПП «Бейт Ханун» («Эрез») на границе с сектором Газа. Хагари эти данные не комментировал.

США и Евросоюз осудили ракетные обстрелы территории Израиля. Замглавы МИД России Михаил Богданов сказал «Интерфаксу», что для Москвы очередное обострение стало неожиданностью. По словам замминистра, «само собой, мы всегда призываем к сдержанности».