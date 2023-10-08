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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios сообщил, что арабские страны не осудили ХАМАС после просьбы США

Axios: арабские страны не осудили нападение ХАМАС на Израиль после просьбы США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Госсекретарь США обращался к арабским странам, у которых есть с Израилем мирные договоры, пишет Axios, не уточняя, к каким именно. В 2020 году Израиль подписал так называемые «Авраамовы соглашения» с ОАЭ и Бахрейном
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с несколькими министрами иностранных дел арабских стран, у которых есть мирное соглашение с Израилем, и попросил их осудить нападение со стороны палестинского движения ХАМАС, но они этого не сделали, пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. 

Блинкен в том числе обсуждал войну в Израиле с глава МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. После их беседы Эр-Рияд заявил, что королевство не приемлет атаки на мирных жителей, но действия ХАМАС не осудил, обратило внимание издание.

В середине октября госсекретарь США планировал поехать в регион, чтобы посетить Израиль, Саудовскую Аравию и Марокко, сказали неназванные американские и израильские официальные лица. Состоится ли теперь поездка, пока неясно, отмечает издание.

По словам двух чиновников, остановка Блинкена в Марокко должна была быть сосредоточена на саммите между Израилем и четырьмя арабскими странами, с которыми он подписал мирные соглашения.

Так называемые «Авраамовы соглашения» Израиль при посредничестве США заключил с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году. Позднее о нормализации отношений с Израилем объявляли Марокко и Судан. До этого дипломатические отношения у Израиля были только с Египтом и Иорданией. В 2022 году отправить послов друг к другу договорились Израиль и Турция.

Весной 2022 года Израиль вместе с Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Египтом провели первый совместный саммит на уровне министров. Проведение второго уже переносилось из-за эскалации насилия в Иерусалиме и на Западному берегу, и, предполагает Axios, вероятно, будет отложено снова.

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась ракетными ударами, а также вторжением боевиков на юг страны и захватом заложников. ХАМАС объяснял свои действия ответом на "преступления оккупации".

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Израиль объявил ЧС и массовый призыв резервистов, армия обороны страны (ЦАХАЛ) вступила в бои с силами ХАМАС и начала наносить удары по сектору Газа. Нападение на Израиль осудили США и Евросоюз. Россия призвала стороны конфликты к прекращению огня, действия ХАМАС поддержали Иран и Сирия.

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную помощь Израилю на фоне войны с ХАМАС. Кроме того, Вашингтон на фоне конфликта направил ближе к Израилю свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ХАМАС Ближний Восток Энтони Блинкен США
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