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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля сообщила о гибели полковника, подполковника и майора

Армия Израиля опубликовала список потерь среди военных после начала боев с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В боях с ХАМАСом за последние два дня погибли 26 израильских военных, включая командира бригады «Нахаль» полковника Йонатана Штайнберга, сообщили в ЦАХАЛ. Нетаньяху обещал «использовать всю мощь» для уничтожения боевиков ХАМАС

С начала вооруженного вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 26 военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает пресс-служба армии.

Список погибших опубликован на сайте ЦАХАЛ, среди них:

  • Полковник Йонатан Штайнберг, 42 года, командир бригады «Нахаль»;
  • Подполковник Сахар Махлуф, 36 лет, командир 481-го батальона связи;
  • Майор Чен Бучрис, 26 лет, заместитель командира подразделения «Маглан».

Также в боях с ХАМАС погибли два капитана, шесть лейтенантов, один младший лейтенант, четыре штаб-сержанта, четыре сержанта, четыре капрала и два рядовых. 

Штайнберг — самый высокопоставленный офицер ЦАХАЛ, погибший в боях за последние 50 лет. Последний раз израильский командир бригады погибал в бою в 1973 году, во время арабо-израильской «Войны Судного дня».

Утром 7 октября движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, а отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправив их в сектор Газа. Кроме того, боевики захватили военную базу и находившуюся на ней технику.

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Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС. Этой ночью он сообщил о завершении первой фазы операции против палестинского движения и уничтожении большей части сил. Одновременно Израиль начал «наступательный этап» на Газу, который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», отметил премьер.

Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. В секторе Газа погибли 256 палестинцев, еще 1,7 тыс. получили ранения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ЦАХАЛ погибшие военные ХАМАС сектор Газа
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