ХАМАС захватил военную базу на юге Израиля

Информацию о захвате базы подтвердил источник The Jerusalem Post в израильских службах безопасности. Бои ведутся в 22 районах на юге Израиля, есть случаи захвата заложников боевиками ХАМАСа, подтвердили в ЦАХАЛе

Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

Палестинское исламистское движение ХАМАС опубликовало видеокадры с захватом нескольких израильских солдат во время нападения на военную базу рядом с границей с сектором Газа, пишет The Times of Israel.

Источник The Jerusalem Post в израильских службах безопасности подтвердил, что ХАМАС проник на базу на юге страны. По данным собеседника издания, связь с израильскими военными на базе потеряна.

На кадрах, которые публикуют связанные с боевиками СМИ, видна захваченная на базе военная техника, в том числе тяжелые БТР «Азархит» и бронеавтомобили «Хамви».

ХАМАС начал операцию «Буря Аль-Аксы» утром 7 октября, она сопровождается ракетными ударами и вторжением боевиков на израильскую территорию. О появлении сил ХАМАСА сообщалось в городах Сдерот и Офаким, а также в кибуцах (коммунах) Кфар-Аза, Эйн-ха-Шлоша и Нир-Ицхак. Они до сих пор остаются в ряде общин, пишет The Times of Israel.

ХАМАС объяснил свои действия ответом на «преступления оккупации» палестинских территорий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, Минобороны объявило массовый призыв резервистов.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударах по военных объектам в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛА Даниэль Хагари подтвердил информацию о случаях захвата заложников боевиками ХАМАСа, в частности в городе Офаким и кибуце Беери, бои, в том числе с участием спецназа продолжаются в 22 районах. Точных данных о числе заложников Хагари не привел.

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В Израиле в результате атаки ХАМАСа погибли по меньшей мере 100 человек, сотни пострадали, пишет The Times of Israel. При ответных ударов ЦАХАЛА в секторе Газа число жертв достигло 198, более 1600 человек пострадали, передает Al Jazeera.

США и ЕС осудили нападение на Израиль. Россия призвала стороны к прекращению огня. Действия ХАМАСа поддержали Иран и Сирия.