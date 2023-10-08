В боях с ХАМАС погиб высокопоставленный израильский офицер

Командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг погиб в боях с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X (бывшая Twitter).

Штайнберг погиб в возрасте 42 лет. ЦАХАЛ выразила соболезнования его близким и пообещала поддерживать их.

Полковник погиб во время боестолкновений с ХАМАС в районе Керем Шалом недалеко от границы с сектором Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильских военных. Издание отмечает, что Штайнберг — один из самых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ, погибших в боях за последнее время.

Утром 7 октября движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС.

Телеканал Al Jazeera сообщал о 232 погибших палестинцев, еще 1697 получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле пострадали более 1,5 тыс. человек, по меньшей мере 250 погибли, сообщал израильский Минздрав.

Среди раненых — девять граждан Непала, которые работали на ферме в Израиле, пишет CNN со ссылкой на непальское Министерство иностранных дел. Всего боевики ХАМАС захватили 17 непальцев, которые учились в университете в Израиле, сообщила агентству ANI посол Непала в Израиле Канта Риджал.