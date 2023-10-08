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Россия после двухлетнего перерыва возобновила поставки нефти в Бразилию

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва
Россия в сентябре возобновила поставки нефти в Бразилию, экспортировав максимальные за 13 лет 84,4 тыс. т, пишет «РАИ Новости» со ссылкой на данные таможни. При этом экспорт российских нефтепродуктов в сентябре сократился на 22%
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Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тыс. т, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни. Ранее о том, что Россия отправила первые за долгое время танкера в Бразилию также сообщали Bloomberg и Reuters.

По данным бразильской таможни, на которые ссылается «РИА Новости», Россия в сентябре поставила в Бразилию партию сырой нефти в 84,4 тыс. т на $48 млн. Это стало первой поставкой с августа 2021 года — тогда латиноамериканская страна закупила 42,1 тыс. т «черного золота» на $16,6 млн. Сентябрьская партия стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия поставила сразу 117,8 тыс. т, отмечает агентство.

В то же время импорт Бразилией российских нефтепродуктов в сентябре сократился к августу сразу на 22%: объем уменьшился до 717,3 тыс. т, а его стоимость — на 13%, до $593,8 млн. Сокращение произошло на фоне введенного 21 сентября правительством России запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

Reuters со ссылкой на данные лондонской биржи (LSEG) 8 сентября писал, что Россия впервые за долгое время отправила в Бразилию груз сырой нефти, стремясь диверсифицировать свой список покупателей. Как отмечало агентство, В отличие от Индии и Китая — крупнейших покупателей Москвы, — Бразилия является крупным производителем и экспортером нефти, но время от времени импортирует сырую нефть для внутренних нужд переработки.

Bloomberg писал, что Бразилия стала активным покупателем российского топлива после присоединения Евросоюза в феврале к нефтяному эмбарго против Москвы. 

С декабря 2022 года начал действовать потолок цен на российское сырье на уровне $60, предельную цену одобрили страны G7 («Большая семерка»: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Австралия и Евросоюз. Кроме того, ЕС запретил поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем. 

Российские власти считают западные санкции незаконными. На фоне ограничений Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, говорил в апреле вице-премьер Александр Новак.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Бразилия нефть Россия экспорт нефти санкции
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