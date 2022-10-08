Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о втором за день обстреле села в Белгородской области

Губернатор сообщил о втором за день обстреле села в Белгородской области

Вслед за селом Бирюч Валуйского округа обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших на этот раз нет

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава района Сергей Бикетов и оперативные службы уже находятся на месте», — написал Гладков в «Телеграм».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», Тишанка расположена примерно в 2,5 км от границы с Харьковской областью.

Ранее Гладков сообщил об ударах украинских сил по селу Бирюч Валуйского городского округа. Там пострадала 16-летняя девушка.

После начала спецоперации на Украине власти граничащих с ней российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В частности, в результате подобных действий 3 октября погибла 48-летняя женщина в Головчино, а 7 октября пострадал мирный житель в Щетиновке, говорил Гладков.

В Белгородской области введен повышенный, желтый режим террористической угрозы, его регулярно продлевают, в последний раз — до 22 октября. На этот же период продлен запрет на запуск в регионе фейерверков, петард и салютов.