ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Расположенное неподалеку от границы с Украиной село Бирюч подверглось обстрелу, пострадала девушка-подросток, сообщил губернатор региона. Ранее в октябре он говорил о гибели 48-летней женщины из-за обстрелов ВСУ

Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

Вооруженные силы Украины обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в «Телеграм» губернатор Вячеслав Гладков. Ранена 16-летняя девушка, на место выехала бригада медиков.

Гладков добавил, что информация о других последствиях уточняется. По данным Google Maps, село Бирюч находится менее чем в 1 км от границы с Харьковской областью.

После начала спецоперации на Украине власти пограничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В частности, в результате подобных действий 3 октября погибла 48-летняя женщина в Головчино, а 7 октября пострадал мирный житель, говорил Гладков.

По той же причине с апреля в Белгородской области введен повышенный, желтый режим террористической угрозы, его регулярно продлевают — в последний раз до 22 октября. На этот же период продлен запрет на запуск в регионе фейерверков, петард и салютов.