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Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух населенных пунктов

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле двух населенных пунктов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

В Белгородской области идет обстрел села Щетиновка (Белгородский район) и поселка Дальний (Валуйский округ), сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Щетиновке пострадал мирный житель, но его «жизни ничего не угрожает». Из поселка Дальнего «информации о разрушениях и пострадавших нет».

Оба населенных пунктах находятся у границы с Харьковской областью Украины.

С начала спецоперации власти российских регионов, которые граничат с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах. В Белгородской области 3 октября в результате обстрела ВСУ села Головчино, которое находится в 20 км от границы, погибла 48-летняя женщина, сообщал Гладков.

Накануне, 6 октября, под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Умер 72-летний мужчина, который находился в укрытии. По предварительной информации, у него произошел сердечный приступ, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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