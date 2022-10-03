В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курсы валют установят на основе отчетности банков и внебиржевых площадок Финансы, 10:15
ИТ-рынок России может избежать плохого сценария. В чем он заключается Pro, 10:13
Стремоусов заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Херсонской области Политика, 10:10
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 09:53
Politico узнала о возможной задержке санкций против России со стороны ЕС Политика, 09:42
Эксперты сообщили о падении спроса на аренду элитных квартир в Москве Недвижимость, 09:41
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
«Просьба о помощи не слабость, а суперсила»: Дуэйн Джонсон — о депрессии Pro, 09:30
В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина Политика, 09:16
МИД Польши вызвал российского посла после присоединения новых регионов Политика, 09:11
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:07
В акциях каких компаний переждать рецессию: 3 варианта Pro, 09:05
Комитет Совфеда поддержал проект о кредитных каникулах для мобилизованных Политика, 09:04
Серебряные запасы: как вовлечь в экономику бизнесменов старше 50 лет Дискуссионный клуб, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина

В результате попадания снарядов в центр села Головчино есть разрушения. Погибла женщина в возрасте 48 лет
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Украина обстреляла село Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за чего погибла женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. Головчино находится примерно в 20 км от границы с Украиной.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал губернатор.

Как живет приграничный Белгород и его жители
Политика
Люди на фестивале тюльпанов &laquo;Река в цвету&raquo; в Белгороде

По его словам, в селе проводят подомовой обход, чтобы уточнить количество пострадавших.

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах. В Белгородской области с апреля действует режим повышенной террористической опасности.

27 сентября Гладков сообщал об обстреле села Зиборовока в Шебекинском районе. Тогда повреждены были пять домов, два автомобиля и кровля школы. Жертв и пострадавших не было.

30 сентября в Белгороде и двух окружающих его районах сработали системы ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Гладков.
 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Greg Doherty / Getty Images «Просьба о помощи не слабость, а суперсила»: Дуэйн Джонсон — о депрессии
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в городе
Политика
В Белгородской области 14 человек пострадали из-за взрыва боеприпаса
Общество
Белгородский губернатор заявил о сокращении числа подлежащих мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter