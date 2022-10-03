В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина

В результате попадания снарядов в центр села Головчино есть разрушения. Погибла женщина в возрасте 48 лет

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Украина обстреляла село Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за чего погибла женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. Головчино находится примерно в 20 км от границы с Украиной.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал губернатор.

По его словам, в селе проводят подомовой обход, чтобы уточнить количество пострадавших.

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах. В Белгородской области с апреля действует режим повышенной террористической опасности.

27 сентября Гладков сообщал об обстреле села Зиборовока в Шебекинском районе. Тогда повреждены были пять домов, два автомобиля и кровля школы. Жертв и пострадавших не было.

30 сентября в Белгороде и двух окружающих его районах сработали системы ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Гладков.

