В Киеве обвинили Россию в попытке сорвать саммит в «нормандском формате»

Глава украинского МИДа утверждает, что после выполнения Украиной условий о прекращении огня и согласовании «формулы Штайнмайера» Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате»

Вадим Пристайко (Фото: РИА Новости)

Россия постоянно ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV.

По его мнению, это связано с тем, что Украина выполнила два условия — прекращение огня и согласование «формулы Штайнмайера». «Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров нормандской четверки», — сказал министр.

В конце сентября Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров в «нормандском формате» в середине октября. При этом он указывал, что украинская сторона хочет провести встречу как можно скорее. Позднее Пристайко допускал, что встреча может пройти в конце октября.

Помощник президента России Владислав Сурков 2 октября говорил, что дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. По его оценке, на это должно уйти около двух недель. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что провести встречу в середине октября вряд ли получится из-за сложностей с графиком Владимира Путина.