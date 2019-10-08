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Украинский кризис ,  
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В Киеве обвинили Россию в попытке сорвать саммит в «нормандском формате»
Глава украинского МИДа утверждает, что после выполнения Украиной условий о прекращении огня и согласовании «формулы Штайнмайера» Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате»
Вадим Пристайко (Фото: РИА Новости)

Россия постоянно ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV.

По его мнению, это связано с тем, что Украина выполнила два условия — прекращение огня и согласование «формулы Штайнмайера». «Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров нормандской четверки», — сказал министр.

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В конце сентября Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров в «нормандском формате» в середине октября. При этом он указывал, что украинская сторона хочет провести встречу как можно скорее. Позднее Пристайко допускал, что встреча может пройти в конце октября.

Помощник президента России Владислав Сурков 2 октября говорил, что дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. По его оценке, на это должно уйти около двух недель. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что провести встречу в середине октября вряд ли получится из-за сложностей с графиком Владимира Путина.

В начале октября стало известно, что все представители Трехсторонней контактной группы подписали «формулу Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что «последние препоны» для проведения саммита в «нормандском формате» сняты.

Автор: Юлия Выродова
Теги: МИД Украины, «нормандский формат», «нормандская четверка»
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