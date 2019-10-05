Глава МИД Украины назвал возможные сроки саммита в «нормандском формате»

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает УНН.

«Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат», — сказал министр.

Глава украинского МИДа добавил, что к этому сроку должна быть разработана украинская формула мира, которая будет предусматривать демилитаризацию, а также обеспечение выборов согласно украинскому законодательству.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощники президентов готовят саммит «нормандской четверки», однако сроки его проведения пока неизвестны.

2 октября помощник президента России Владимир Сурков заявил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе на участках, о которых ранее договорились стороны — на Петровском и Золотом. Он также допустил, что перед саммитом может состояться встреча министров иностранных дел.